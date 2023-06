CSD 2023 in München im Newsblog: Zehntausende bei Polit-Parade erwartet

Mit der Polit-Parade findet am Samstag das große Highlight des diesjährigen CSD statt. Als langjähriger Medienpartner ist natürlich auch die AZ in der Stadt unterwegs. Wir halten Sie in unserem Newsblog den ganzen Tag über auf dem Laufenden!

23. Juni 2023 - 20:29 Uhr | AZ

Am Samstag findet in München die großes Polit-Parade des diesjährigen CSD statt. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

München - Am Samstag wird's bunt in München! Zum Abschluss der diesjährigen Pride Weeks steht mit der Polit-Parade das große Highlight des Christopher Street Day (CSD) an – und die AZ ist hautnah dabei! Los geht's um Punkt 12 Uhr am Mariahilfplatz. Sechs unserer Kolleginnen und Kollegen fahren auf dem Truck des CSD München durch die Straßen. Im vergangenen Jahr hatten rund 33.000 Menschen an der großen Parade teilgenommen – und die Veranstalter rechnen damit, dass diese Zahl dieses Jahr um einiges überschritten werden könnte. Wir halten Sie hier im AZ-Newsblog mit Infos, Eindrücken aus der Stadt und allem Wissenswerten auf dem Laufenden! +++ CSD 2023 in München: Am Samstag steht die große Polit-Parade an! +++ Hallo und herzlich willkommen in unserem AZ-Newsblog zur großen Polit-Parade des diesjährigen CSD. Sie ist die größte Demonstration von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen (LGBTIQ*) für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz im süddeutschen Raum. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" Los geht's am Samstag um 12 Uhr auf dem Mariahilfplatz. Von dort führt die Strecke über den Gärtnerplatz, den Viktualienmarkt zum Isartor und schließlich zur Oper.