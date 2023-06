CSD 2023 in München: OB Dieter Reiter sagt erstmals Rede ab

Die CSD-Parade wird Münchens OB Dieter Reiter wie gewohnt anführen, eine Rede halten jedoch nicht. Wer vertritt ihn an diesem Samstag auf der Bühne am Marienplatz?

München - Es ist eine Tradition, die viel Symbolik hat: Schon in den 90er-Jahren führte OB Christian Ude (SPD) die CSD-Parade an – und hielt auch immer eine Rede auf der großen Bühne. Dieter Reiter führte die Tradition seines Vorgängers seit 2014 selbstverständlich fort. Doch an diesem Wochenende wird es anders kommen.

Am Donnerstag erklärte der OB Rathaus-intern überraschend, dass er auf der Bühne am Marienplatz – wo er für 15.40 Uhr angekündigt war – vertreten werden muss.

Rede auf dem CSD: OB Dieter Reiter wird von Katrin Habenschaden vertreten

Am Freitag bestätigte sein Büro entsprechende AZ-Informationen. "Aus terminlichen Gründen", hieß es, müsse Reiter früher gehen. Statt Reiter war zunächst Grünen-Fraktionschef Dominik Krause als Hauptredner vorgesehen. Gar niemand aus der Stadtspitze auf der Bühne – offenbar sah man das im Rathaus doch als problematische Symbolik an.

Und disponierte am Freitagnachmittag kurzfristig noch einmal um. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) wird nun um 15.40 Uhr sprechen, sie habe einen anderen Termin verlegen können, hieß es.

An der Spitze der Parade wird Reiter wie eh und je laufen – trotzdem gibt es auch dort ein ungewohntes Bild. Denn Rosa-Liste-Urgestein Thomas Niederbühl, der schon in den 90ern mit seinem Mann und Christian Ude vorne dabei war, fällt in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen aus.

Er habe einen Unfall gehabt, sei aktuell in der Reha, heißt es aus dem Rathaus. Auch hier kommt Katrin Habenschaden als Ersatzfrau ins Spiel, deren Grüne im Stadtrat eine Fraktion mit der Rosa Liste bilden. Sie wird statt Niederbühl vorne dabei sein - statt auf einem Wagen der Grünen mitzufeiern.

OB Dieter Reiter sorgte zuletzt für Irritation beim CSD

Dieter Reiter hatte mit kritischen Aussagen zur Drag-Lesung für Kinder in der Bogenhauser Stadtbibliothek für Irritationen beim CSD und in Teilen der Community gesorgt, dann aber zurückgerudert, hatte sich entschuldigt und mit Vertretern der Szene getroffen.

Am Freitag war man im Umfeld des CSDs bemüht, Reiters Absage nicht symbolisch aufzuladen. Der OB führe ja weiter die Parade an, hieß es. Das sei doch am wichtigsten. Unterdessen nimmt erstmals eine Ministerin der CSU offiziell teil. Familienministerin Ulrike Scharf wird um 17.50 Uhr auf der "Community-Bühne" an der Kaufingerstraße erwartet.