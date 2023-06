Verkehrschaos am Samstag: CSD-Parade in München und Slipknot-Konzert auf dem Königsplatz

Am Samstag dürfte es in München aufgrund diverser Veranstaltungen, etwa dem CSD und des Slipknot-Konzerts, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen. Die AZ gibt einen Überblick über die Einschränkungen bei Bus und Tram und die Fahrplanänderungen der MVG.

Die CSD-Parade und ein Konzert am Königsplatz sorgen am Wochenende für erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr.

München - Christopher Street Day und Slipknot-Konzert: Wer am Samstag in der Münchner Innenstadt zügig von A nach B kommen will, sollte das Auto lieber zuhause lassen. Auch bei Bus und Tram gibt es viele Einschränkungen.

Im Rahmen des Christopher Street Days finden mehrere Versammlungen und Veranstaltungen am Samstag statt. Die große Politparade, um 12 Uhr beginnt und voraussichtlich bis in den späten Nachmittag dauert, wird sich auf und um den Mariahilfplatz herum versammeln und danach von der Au in die Isarvorstadt und über den Altstadtring in die Maximilianstraße ziehen.

CSD und Slipknot-Konzert in München: Straßensperrungen um Parade und Königsplatz

An dem Weg der Parade werden umfangreiche Verkehrssperrungen durchgeführt. Die genaue Route ist unter zu finden. Am Nachmittag und auch am Abend wird es außerdem verschiedene Veranstaltungen zum CSD in der Innenstadt geben.

Einmal durch die Innenstadt: So führt die CSD-Parade am Samstag durch München. © CSD/AZ

Auch das Konzert von Slipknot auf dem Königsplatz sorgt für Einschränkungen im Straßenverkehr. Hier kommt es zu Straßensperren und Behinderungen um den Königsplatz und den umliegenden Straßen wie Briennerstraße, Katharina-von-Bora-Straße, Arcisstraße, Luisenstraße und der Augustenstraße.

Verkehrssperrungen in München: Änderungen im MVG-Fahrplan bei Bus und Tram

Folgende Änderungen wird es laut MVG am Samstag im Fahrplan der Bus-und Tramlinien geben:

CityRing-Busse 58/68/Museenlinie 100: Ab 8 Uhr bis Betriebsende gibt es eine Umleitung zwischen Hauptbahnhof Nord und Pinakotheken. Die Haltestelle Königsplatz entfällt in beide Richtungen, die Haltestelle Technische Universität kann in Richtung Hauptbahnhof nicht bedient werden. Die Haltestelle Elisenstraße wird zur SEV-Haltestelle östlich der Einmündung Elisenstraße/Dachauer Straße verlegt.

Die Linie 58 wird außerdem von ca. 8 bis ca. 13 Uhr zwischen Orleansstraße und Ostfriedhof über St.-Martin-Straße umgeleitet, wo Anschluss zur S-Bahn besteht. Der Streckenabschnitt Aurbacherstraße bis Kolumbusplatz Nord entfällt.

Bei den Buslinien 58, 68 und 100 kommt es am Samstag in München zu Fahrplanänderungen. © Sven Hoppe/dpa

Bus 62: Die Linie wird von ca. 8 bis ca. 15 Uhr im Abschnitt Kapuzinerstraße – Orleansstraße über Baldeplatz – Kolumbusplatz – Silberhornstraße – Ostfriedhof umgeleitet. In Richtung Ostbahnhof fährt der Bus über Aurbacherstraße – Auerfeldstraße weiter zur Orleansstraße, in Richtung Rotkreuzplatz geht es ab Orleanstraße über St.-Martin-Straße zum Ostfriedhof.

Bus 132: Die Linie fährt von ca. 12 bis ca. 14 Uhr nur zwischen Forstenrieder Park und Baldeplatz mit Wendefahrt über Goetheplatz, wo Anschluss zur U3 in Richtung Fürstenried West besteht. Die Haltestellen Klenzestraße bis Marienplatz entfallen. Von ca. 14 bis ca. 17:30 Uhr kann der Bus zwischen Forstenrieder Park und Isartor fahren. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle entfallen.

CSD 2023 in München: MVG plant mit Umleitung und Unterbrechung von Tramlinien

Tram 16: Die Linie wird von ca. 12 bis ca. 15 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Romanplatz – Hauptbahnhof Nord mit Wendung über Karolinenplatz sowie Effnerplatz – Maxmonument. Fahrgäste, die den Karlsplatz (Stachus) erreichen wollen, können ab Hauptbahnhof auf die U- oder S-Bahn ausweichen, das Sendlinger Tor ist mit der U-Bahn oder Linie 17 erreichbar.

Tram 18: Die Linie ist von ca. 11 bis ca. 14 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd mit Wendung über Karolinenplatz sowie Schwanseestraße – Ostfriedhof mit Wendung über Wettersteinplatz.

Tram 19: Die Linie ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing Bf. – Hauptbahnhof mit Wendung über Stiglmaierplatz sowie Berg-am-Laim Bf. – Maxmonument.

Tram 21: Die Linie ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus). sowie St.-Veit-Straße – Maxmonument