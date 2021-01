Exklusiv Corona-Teststation am KVR: So viele Münchner wurden positiv getestet

Seit November gibt es in den Räumlichkeiten des Strom-Clubs am KVR eine Corona-Schnellteststation. Der AZ liegen exklusiv Zahlen vor: Wie viele Münchnerinnen und Münchner haben sich bislang testen lassen? Wie viele waren positiv? Die Quote vor den Weihnachtstagen ist bemerkenswert.

06. Januar 2021 - 09:30 Uhr | Steffen Trunk

Dr. Bruce Reith (r.) und Projektleiter Kai Puschmann im Testzentrum in der Lindwurmstraße 88 (gegenüber vom KVR). © Privat