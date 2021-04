Corona-(Schnell-)Tests in München: Hier gibt es die Antigen-Tests in der Stadt

Mittlerweile führen viele private Anbieter und Apotheken in München Corona-Schnelltests durch - kostenlos. Welche Teststationen es gibt und wie Sie einen Termin für einen Antigen-Test vereinbaren können.

Das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests bekommt man in der Regel in weniger als 30 Minuten. (Symbolbild)

München - Im Gegensatz zum PCR-Test, bei dem man meist zwei bis drei Tage auf das Ergebnis warten muss, erfährt man bei einem Antigen-Schnelltest schon nach 15-30 Minuten, ob man andere Menschen mit COVID-19 anstecken könnte. Wir haben zusammengestellt, wo man sich in München mit und ohne Terminvereinbarung testen lassen kann.

Testzentren in München

Bei den Schnelltestzentren ist meist eine Voranmeldung über die Internetseite notwendig. Mit der Terminbestätigung und dem Personalausweis erscheint man dann zu dem vereinbarten Termin am Zentrum. Der Test vor Ort dauert wenige Minuten. In der Regel erhält man nach 15 bis 30 Minuten das Testergebnis. Der wöchentliche Antigen-Schnelltest muss nicht bezahlt werden, wenn man einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat und keine Symptome vorweist.

Corona Teststelle München, Mehrere Teststationen in gastronomischen Betrieben, keine Terminvereinbarung notwendig. Herzogstraße 34, Leopoldstraße 50, Sonnenstraße 5, Schwanthalerstraße 148, St.-Bonifatius-Straße 2a, Landsberger Str. 478, Altenburgstraße 35, Rosenheimer Straße 103, Peschelanger 11, Gmunder Straße 13, Fritz-Meyer-Weg 55,

Schnell-Testzentrum im Olympiapark, Olympiapark München, Olympiahalle Nord, Spiridon-Luis-Ring 21 (Zugang über Lillian-Board-Weg),



Giesing:

Corona-Schnelltests bei den Johannitern in Giesing, Perlacher Straße 21,

Schwanthalerhöhe:

Schnelltestzentrum in der alten Kongresshalle, Am Bavariaring 14,

Schnelltestcenter im Münchner Westend, Parkstraße 22,

Schwabing:

Corona Testzentrum an der Münchener Freiheit, in Räumlichkeiten des Helene Clubs, Occamstraße 5,

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt:

Mein Corona Schnelltest, Lindwurmstraße 88,

Dr. Bruce Reith (li.) mit Ex-Turnerin Magdalena Brzeska und dem diensthabenden Arzt Dr. Redka (re.) © Privat

Altstadt:

Test Now! Pascha, Maximiliansplatz 5 und Freiheitshalle, Rainer-Fassbinder-Platz 1,

21Dx, Residenz, Residenzstraße 1,

Schnelltest Bayern, Altes Hackerhaus, Sendlinger Straße 14, oder ohne Termin vorbeikommen

Corona-Teststelle, Luitpoldblock Innenhof, Zugang über Toreinfahrt von der Jungfernturmstraße/Ecke Salvatorplatz,

Maxvorstadt:

Modl Medical Testcenter, Neuraum, Arnulfstraße 17,

Neuhausen-Nymphenburg:

Corona-Testzentrum, München West, Rosa-Bavarese-Straße 1,

Haidhausen:

My Corona Check, Wirtshaus Unions Bräu Haidhausen, Einsteinstraße 42,

Feldkirchen:

Schnellteststation München Feldkirchen, Otto-Lilienthal-Ring 1, 85622 Feldkirchen,

Hier nehmen Apotheker einen Nasen- oder Rachenabstrich

Einige Apotheken bieten den kostenlosen Bürgertest an, jedoch nicht alle. Eine Voranmeldung ist meist notwendig. Die Daten werden zuvor online erfasst, oder man bringt ein ausgefülltes Formular mit. Den Personalausweis sollte man auch dabeihaben. Der Test vor Ort findet in einem abgetrennten Bereich statt und dauert wenige Minuten.

Nach dem Abstrich darf man die Apotheke verlassen und wird etwa nach 15 bis 30 Minuten telefonisch oder auf digitalem Weg über das Ergebnis informiert. Der wöchentliche Antigen-Schnelltest muss nicht bezahlt werden, wenn man einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat und keine Symptome vorweist.

Allach:

Allacher Apotheke, Nikolaus-Rüdinger-Straße 17, 80999 München, 089/ 8122171, telefonische Terminvereinbarung

Altstadt:

St. Anna Apotheke, Falkenturmstraße 14, 80331 München, Test vor oder nach Öffnung möglich. Es ist eine notwendig.

Berg am Laim:

Stern-Apotheke, Baumkirchner Str. 19, 81673 München, 089/ 930931, telefonische Terminvereinbarung

Ost Apotheke, Josephsburgstraße 83, 81673 München, 089/ 4313930, telefonische Terminvereinbarung

Bogenhausen:

Eugen Apotheke, Maria-Nindl-Platz 5, 81927 München, 089/99638862,

Haidhausen:

Weißenburger-Apotheke, Weißenburger Str. 29, 81667 München, Tel. 089-4480714, weissenburger@apopark.com

Hauptbahnhof:

Internationale Hauptbahnhof Apotheke München, Bayerstraße 27, 80335 München, 089/59989040, telefonische Voranmeldung

Isarvorstadt:

St. Nepomuk-Apotheke, Lindwurmstraße 141, 80337 München, 089/774203, Terminvereinbarung notwendig, telefonisch oder per Mail

Laim:

Bienenapotheke, Fürstenrieder Str. 62, 80686 München. Die Apotheke testet in der Tuttlingerstraße 9.

Apotheke West 4, Elsenheimerstr. 49, 80687 München, Tel. 089-57877965, west@apopark.com

Maxvorstadt:

Robert-Koch-Apotheke, Theresienstraße 126, 80333 München, 089/522306, telefonische Terminvereinbarung

Milbertshofen:

Riesenfeld Apotheke, Riesenfeldstraße 74, 80809 München, 089/3591675, telefonische Terminvereinbarung. Test vor und nach Öffnung möglich

Moosach:

Sani-Plus Apotheke im OEZ, Riesstraße 59, 80993 München, 089/1438080,

Oberhaching:

Turmapotheke, Bahnhofstraße 5, 82041 Oberhaching, 089/6132714, telefonische Terminvereinbarung

Obermenzing:

Bienenapotheke, An der Schäferwiese 24, 81245 München, 089/ 219091321,

Pasing:

Sani-Plus Apotheke, Pasinger Bahnhofsplatz 5, 81241 München, 089/41119060,

Riem:

Sani-Plus Apotheke, Willy-Brandt-Platz 5, 81829 München,

Schwabing:

Kurfürsten Apotheke, Franz-Joseph-Straße 48, 80801 München, 089/271 01 58,

Sendling:

Bären Apotheke, Hinterbärenbadstraße 20a, 81373 München, 089/7605576, telefonische Terminvereinbarung

Oleander-Apotheke, Lindwurmstr.103, 80337 München, 089/535485,

Solln:

Marienstern-Apotheke Solln, Frans-Hals-Straße 31, 81479 München, 089/75984650, telefonische Terminvereinbarung

Ismaning:

Apotheke Dr. Aurnhammer, Bahnhofstraße 26, 85737 Ismaning, 089/968688, telefonische Terminvereinbarung

Puchheim:

Bahnhof-Apotheke, Lochhauser Str.3, 82178 Puchheim, Tel. 089-801125, puchheim@apopark.com

Sicherheitsregeln auch beim Schnelltest beachten

Egal wo Sie sich testen lassen: Kommen Sie ohne Begleitung zum Test, beachten Sie die gängigen Hygieneregeln und informieren Sie sich vorab über eventuell anfallende Kosten, um sich und dem Testpersonal zusätzlichen Stress und Arbeit zu ersparen.