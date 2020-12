Promis besuchen Beauty-Doc - für Corona-Schnelltest

Corona-Schnelltest statt Promi-Party! Dr. Bruce Reith lädt VIPs in sein Corona-Testzentrum in die Räumlichkeiten des Strom-Clubs am KVR ein.

Kein Bussi Bussi, kein Schampus, kein Glamour – dafür ein schnelles Corona-Testergebnis.

Corona-Schnelltest am KVR in München

Beauty-Doc Dr. Bruce Reith, auch bekannt für seine legendären Hauspartys, hat gemeinsam mit Projektleiter Kai Puschmann ein Schnelltest-Zentrum im Gebäude des "Lindwurmhof" in München eröffnet. Wer einen Risikokontakt hatte oder in der Weihnachtszeit zur Familie fahren will, kann dort und sich für 38,50 Euro auf das Coronavirus testen lassen. "In diesen Zeiten muss man umdenken und nicht querdenken", sagt Dr. Reith zur AZ.

Promis statten Beauty-Doc Besuch ab – für Antigen-Schnelltest

Das haben mittlerweile auch Promis getan. Sie vertrauen dem Münchner Arzt und seinem Team. "Früher ist man hier zum Tanzen hergekommen, heute lässt man einen Abstrich machen. So ändern sich die Zeiten," sagt Model Monica Ivancan zu RTL. Das, zum Glück, negative Ergebnis gab es innerhalb von 15 Minuten.

Promis mit Vorbildfunktion für die Gesellschaft

"Die Lage ist ernst. Promis sind Vorbilder. Sie übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft, indem sie sich testen lassen, ehe sie ältere Familienmitglieder oder eine Person, die zu einer Risikogruppe gehört, treffen", sagt Dr. Reith zur AZ. Wichtig war Reith, dass die Promis allesamt mit Termin und sukzessive kommen.

Sechs Ärzte arbeiten in der Lindwurmstraße 88, welche die Testdurchführung penibel nach dem Infektionsschutzgesetz kontrollieren und überwachen. Außerdem gibt es 26 geschulte medizinische Fachangestellte. "Bei uns im Testzentrum ist es zwingend erforderlich, dass ein Arzt bei der Rachenprobe-Abnahme anwesend ist", so Dr. Bruce Reith, der ein abgeschlossenes PhD-Studium in Public Health (öffentlicher Gesundheitsfürsorge) hat.