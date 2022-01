Corona-Proteste in München: Polizei ist erneut gewappnet

Auch für diesen Mittwoch werden wieder Tausende Corona-Protestler in der Münchner Innenstadt erwartet. Die Polizei ist vorbereitet. Indes kam es bereits zum Wochenstart zu kleineren Versammlungen - auch im Umland.

München - Seit mehreren Wochen protestieren Gegner der Corona-Maßnahmen in der Münchner Innenstadt. Während einige der unangemeldeten und nicht genehmigten Versammlungen teils chaotisch verliefen, hatte die Polizei die Situation in der vergangenen Woche unter Kontrolle.

Auch deshalb wird sich im Hinblick auf das Demo-Geschehen an diesem Mittwoch am Einsatzkonzept der Polizei nicht viel ändern. Wie bereits in der Vorwoche wird auch diesmal wieder ein Polizeihubschrauber im Einsatz sein, um die Lage aus der Luft zu beobachten. Zudem plant die Polizei, erneut rund 1.000 Beamte einzusetzen.

Mehrere kleine Corona-Proteste zum Wochenstart

Bereits zum Wochenstart kam es in München, dem Landkreis und dem Umland zu kleineren Versammlungen von Corona-Skeptikern, Impfgegnern, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern. Im Internet wurde zu den sogenannten "Montagsspaziergängen" aufgerufen.

Am Montagabend zogen rund 70 Personen vom Odeons- zum Marienplatz. Bereits nach wenigen Minuten zerstreute sich die Gruppe allerdings, sodass die Teilnehmer nicht mehr von den Passanten in der Fußgängerzone zu unterscheiden waren.

Polizisten kontrollieren am Montagabend eine Passantin in der Fußgängerzone. © Peter Kneffel/dpa

Dennoch wurden im Rahmen des Einsatzes in 25 Fällen die Identitäten festgestellt, 25 Platzverweise erteilt und zwei Strafanzeigen - wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz - erstellt.

In Pasing zog eine Gruppe von circa 50 Personen durch den Ortskern. "Bei den Teilnehmern wurden unter Verweis auf die Allgemeinverfügung bei 44 Personen die Identitäten festgestellt und die Verstöße angezeigt", teilt die Polizei mit. Dabei leisteten zwei Personen Widerstand, auch dafür gab es in der Folge eine Anzeige.

Corona-Demos im Münchner Umland mit teilweise bis zu 300 Teilnehmern

In mehreren Gemeinden des Landkreises München konnte die Polizei am Abend größere Personengruppen feststellen, die durch die Ortschaften zogen und teilweise Grablichter trugen. In Unterhaching waren es beispielsweise 170 Personen, in Ottobrunn 130. Die Versammlungen wurden zuvor nicht angemeldet, zudem gab es keinen erkennbaren Versammlungsleiter. Es gab mehrere Anzeigen wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz. Ansonsten verliefen die Versammlungen laut Polizei störungsfrei.

Auch in mehreren Gemeinden im weiteren Münchner Umland kam es am Montagabend zu Corona-Protesten mit teilweise bis zu 300 Teilnehmern. Unter anderem in Freising, Grafing, Germering und Gilching.