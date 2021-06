Corona-Krise und Immobilien: "Keine nennenswerte Entspannung am Markt"

Die Corona-Krise stoppte im vergangenen Jahr weder den Anstieg der Immobilienpreise noch der Mieten in München. Ob und wie sich das seit Herbst geändert hat, zeigen die neuen Zahlen des Immobilienverbandes IVD Süd.

München - Das Marktforschungsinstitut des Immobilienverbandes IVD Süd hat am Dienstag den traditionellen Bericht "Wohnimmobilien Miet­objekte Bayern Frühjahr 2021" vorgestellt. Er gibt Auskunft über aktuelle Mietpreise und Markttrends auf dem bayerischen Mietmarkt.

Dabei stand die Entwicklung seit Herbst vergangenen Jahres im Mittelpunkt: Auf dem Prüfstand war die Meinung vieler Experten, dass die Corona-Krise den Anstieg der Mieten zwar gebremst, aber nicht gänzlich gestoppt habe.

"Seit dem Ausbruch der Corona-Krise werden erstmals spürbare Effekte auf dem bayerischen Mietmarkt sichtbar", stellte Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts fest.

"Abgebremste Mietsteigerungen" im Bayerntrend

Kippes weiter: "Im Bayerntrend sind zwar keine Mietrückgänge, aber abgebremste Mietsteigerungen zu beobachten. Von einer nennenswerten Entspannung am Markt kann jedoch nicht gesprochen werden. Wer gehofft hatte, die Pandemie würde quasi als Kollateral-Gewinn den Mietmarkt nennenswert entlasten, muss sich leider von diesen Hoffnungen verabschieden."

Verlangsamter Anstieg der Mieten in München

In München hatten die Mieten für neue und gut ausgestattete Wohnungen im Herbst sogar die Rekordmarke von 20 Euro pro Quadratmeter überschritten.

Die deutlichste Veränderung im Frühjahr 2021 wurde in Deutschlands teuerster Großstadt im Segment der Häuser zur Miete ermittelt. Die aktuellen Steigerungsraten haben sich im Vergleich zur Vorerhebung stark verlangsamt. Betrugen die Mietanstiege im Herbst 2020 noch etwa +5 Prozent im Halbjahresvergleich, so liegen sie im Frühjahr 2021 überwiegend unter +2 Prozent im Halbjahresvergleich.

Mietinteressenten wünschen sich Garten oder Terrasse

Bei Mietwohnungen steigen die Mieten auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorerhebung im Herbst 2020: Bei Altbau- und Bestandswohnungen betragen diese +1,9 Prozent bzw. +1,7 Prozent und bei Neubauwohnungen +2,5 Prozent im Halbjahresvergleich.

Immer häufiger legen Mietinteressenten einen besonders großen Wert auf das Vorhandensein eines Gartens, einer Terrasse oder eines Balkons. Diese haben sich in der Pandemie angesichts eingeschränkter Ausgangs-, Kontakt- und Freizeitmöglichkeiten als nahezu unverzichtbar erwiesen.

Taugt die neue Wohnung fürs Homeoffice?

Darüber hinaus wird bei der Auswahl einer Mietwohnung mehr denn je auf einen intelligenten Grundriss geachtet, der angesichts zunehmender Homeoffice-Tätigkeit eine geeignete Raumaufteilung bzw. eine zusätzliche Arbeitsnische bietet.

Deutlich entspannter aus Mietersicht war die Lage lediglich in Ingolstadt, wo sich die Krise bei Audi schon vor Beginn der Corona-Pandemie auf den örtlichen Wohnungsmarkt ausgewirkt hatte.

Wohnungsbau zieht an, doch Staatsregierung verfehlt ihr Ziel

Kaum beeinträchtigt von der Corona-Krise war der Wohnungsbau, was den Anstieg der Mieten mutmaßlich zumindest etwas verlangsamt hat. Ende 2020 gab es knapp 6,55 Millionen Wohnungen in Bayern, 62.193 mehr als Ende 2019. Offizielles Ziel der Staatsregierung sind allerdings 70.000 neue Wohnungen pro Jahr, diese Zahl ist bislang nicht erreicht worden.

Bayernweit ist die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen in Wohngebäuden zwischen den Jahren 2019 und 2020 um beachtliche +7,2 Prozent auf 55.471 Wohnungen gestiegen. Genehmigt wurden 2020 67.494 Wohnungen im Wohnbau (+4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Auch in München erfuhren die Baufertigstellungen 2020 einen deutlichen Aufwärtstrend und wuchsen um +10,5 Prozent auf 7.364 neuerrichtete Wohneinheiten im Jahresvergleich. Der Anstieg der genehmigten Wohnungen betrug +3,9 Prozent gegenüber 2019.

Deutliche Mietzuwächse vor allem in bayerischen Mittelstädten

Die stärkste Veränderung in Bayern ist im Segment der Häuser zur Miete registriert worden. Die aktuellen Mietanstiege fielen im Halbjahresvergleich, insbesondere bei den Bestandsobjekten, deutlich verhaltener aus als in der Vorerhebung im Herbst 2020. So verteuerte sich die Neuvertragsmiete im Zeitraum Herbst 2020 - Frühjahr 2021 bei Reihenmittelhäusern um +1,7 Prozent (im Herbst 2020 lag diese noch bei +3,5 Prozent im Halbjahresvergleich) und bei Doppelhaushälften um +1,6 Prozent (Herbst 2020: +3,7 Prozent.

Unverändert bleibt, dass die Mietzuwächse in allen Segmenten in erster Linie von den bayerischen Mittelstädten getragen werden. Diese verzeichnen in der jüngsten Vergangenheit wesentlich stärkere Mietanstiege als die Großstädte, die mittlerweile ein sehr hohes Mietniveau aufweisen.

Die Mieten legen weiter zu - aber langsamer

Hinzu kommt, dass die Pandemie den Zuzug in die Groß- und Universitätsstädte vorerst abgeschwächt hat, speziell auch weil Studenten jetzt weitestgehend ortsungebunden an ihren Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Die Nachfrage bleibt aber nach wie vor hoch, die Lage an den Mietmärkten in den Groß- und Universitätsstädten ist weiterhin angespannt. Fazit für diese Entwicklungen: Die Mieten legen weiter zu, aber langsamer.

Den höchsten Wohnkostenanteil am Haushaltseinkommen verbuchte im Frühjahr 2021 München mit 29 Prozent, dicht gefolgt von Regensburg (28 Prozent) sowie Würzburg und Augsburg (je 26 Prozent). Dagegen wurde in Ingolstadt, Schweinfurt und Fürth der niedrigste Wohnkostenanteil mit 20 bzw. 21 Prozent ermittelt.