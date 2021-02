Corona-Bonus für städtische Mitarbeiter: München zahlt zwölf Millionen Euro

Auch abseits des Gesundheitswesens bekommen städtische Mitarbeiter Zuschlag.

München - Wenn Corona-Helden applaudiert wurde, waren in der Regel Klinik- und Pflegemitarbeiter gemeint. Eher weniger die Mitarbeiter des öffentlichen Diensts, die in vielen Fällen das Büro im Amt auch nach Bedarf an den Wohnzimmertisch verlegen konnten. Doch auch die profitieren laut Tarifabschluss des öffentlichen Diensts von einer eigenen Corona-Sonderprämie.

Verbeamtete Mitarbeiter der Stadt profitieren nicht von Corona-Bonus

Und die kommt die Stadt gar nicht so günstig zu stehen, wie eine Anfrage der AZ beim Personalreferat ergab. Alle tariflich Beschäftigten hätten Sonderzahlungen zwischen 300 und 600 Euro erhalten, heißt es von dort.

Insgesamt profitierten demnach 27.980 Beschäftigte der Landeshauptstadt. Insgesamt wurden so fast zwölf Millionen Euro Bonus ausgeschüttet, die Stadt gibt die Zahl mit 11.824.367,87 Euro an.

Verbeamtete Mitarbeiter der Stadt übrigens profitierten nicht von diesem Bonus - eine entsprechende Forderung von OB Dieter Reiter (SPD) hatte die Staatsregierung nach Angaben des Personalreferats abgelehnt.

Einen gezielten Bonus der Staatsregierung von 500 Euro für Mitarbeiter des Gesundheitsdiensts habe man aber weitergeben können an städtische Bedienstete, die etwa im Bereich der Corona-Nachverfolgung arbeiten, heißt es von der Stadt.