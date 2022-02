Container für Treffen junger Münchner: Zehnter Standort Schmellerwiese

An der Schmellerwiese steht nun der zehnter Container dieser Art: Jugendliche treffen sich dort verteilt an zehn Orten in der Stadt. Das Angebot werde gut angenommen, sagt Baureferentin Rosemarie Hingerl.

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) am ersten Container dieser Art - am Ackermannbogen.

München - Die CSU-Stadtrats-Mitglieder Alexandra Gaßmann und Matthias Stadler hatten bereits Ende des vergangenen Jahres eine schriftliche Anfrage zu dem Thema gestellt, etwas verspätet antwortete Rosemarie Hingerl jetzt darauf.

Zehnter Container steht auf der Schmellerwiese

Das Baureferat habe den letzten der zehn geplanten neuen Jugendunterstände am Bolzplatz auf der Schmellerwiese aufgestellt, teilte die Münchner Baufreferentin mit.

In Containern wie diesem hier am Ackermannbogen, treffen sich München junge Menschen. © LHM

Für die Jungs und Mädels, die abends auf Spielplätzen immer noch auf der Schaukel sitzen, vielleicht mit der ersten Zigarette, dem ersten Radler oder einer Tüte Chips in der Hand, hatte sich die Stadt ein neues Angebot ausgedacht: An zehn Standorten wollte sie Container aufstellen, wo sich Jugendliche treffen und zusammen abhängen können.

"Gerade während der Pandemie haben junge Menschen oft harte Kontakteinschränkungen hinnehmen müssen und tun das leider bis heute. So war es ein dringendes Anliegen genau für diese Zielgruppe schnell eine Möglichkeit zu schaffen, sich frei zu treffen und austauschen zu können", erklärte Rosemarie Hingerl.

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats hatte im August 2021 der entsprechenden Beschlussvorlage "Nächtliches Feiern – Raum für Jugendliche und junge Erwachsene" zugestimmt, wonach das Baureferat für Kinder und Jugendliche in zehn öffentlichen Grünanlagen zusätzliche überdachte Treffpunkte zum Chillen und Verweilen kurzfristig realisieren sollte.

Container als Jugendtreff: Stadt gibt 250.000 Euro aus

Dafür stellt das Sozialreferat einmalig 250.000 Euro zur Verfügung. In den öffentlichen Grünanlagen der Stadt München bestehen bereits rund 400 spezifische Einrichtungen für junge Menschen, wie Skateanlagen, Bolzplätze und Street- und Basketballanlagen, die sich über die sportliche Nutzung hinaus stets als geeignete Treffpunkte für Jugendliche erwiesen haben.

Darüber hinaus betreibt das Baureferat in seinen Grünanlagen auch schon rund 60 sogenannte Jugendunterstände, die hoch frequentiert sind. Um das Verweilen auch in den Abendstunden, bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit noch attraktiver zu machen, beschloss die Stadt, geeignete Grünanlagen mit zehn weiteren Jugendunterständen und mobilen Toiletten auszustatten.

Dietl: Angebot an festen und überdachten Orten im öffentlichen Raum erweitert

Als Unterstand sind dabei umgerüstete Container zum Einsatz gekommen, die fertig geliefert und unkompliziert aufgestellt werden können und zudem gegen-über Einzelbauwerken relativ kostengünstig realisierbar sind.

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl: "Gerade während der Corona-Pandemie haben insbesondere Kinder und Jugendliche oft harte Kontakteinschränkungen hinnehmen müssen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, innerhalb so kurzer Zeit, zehn Jugendunterstände in verschiedenen Teilen der Stadt zu errichten."

Damit habe man das Angebot an festen und überdachten Orten im öffentlichen Raum, wo sich Jugendliche frei treffen und austauschen können, deutlich erweitern können.

Die Beschaffung und Aufstellung der zehn Unterstände durch das Baureferat ist demnach sukzessive ab Ende September 2021 erfolgt. Im Vorfeld wurden die endgültigen Standorte im Rahmen von Ortsterminen mit den zuständigen Bezirksausschüssen abgestimmt.

Die ersten drei Standorte – am Ackermannbogen, im West- und Ostpark – wurden bereits in der ersten Oktoberhälfte realisiert. Sechs weitere Standorte konnten bis Mitte Dezember 2021 errichtet werden.

Rosemarie Hingerl: "Die neuen Treffpunkte sind bereits gut angenommen"

Im Dezember änderten sich dann die Planungen bezüglich des letzten Standorts auf Wunsch des Bezirksausschusses nochmals - dieser letzte Jugendunterstand konnte jetzt an der Schmellerwiese aufgestellt werden.

Rosemarie Hingerl geht im Sommer 2022 in Rente. © imago images/Stefan M Prager

Die bisherige Bilanz der Nutzung der Container fällt positiv laut Rosemarie Hingerl positiv aus: "Die neuen Treffpunkte sind bereits gut angenommen. Mit den zehn neuen Containern gibt es nun 70 Jugendunterstände, die das Baureferat an Jugendspielplätzen und in öffentlichen Grünanlagen betreibt, und die sich alle einer hohen Akzeptanz bei den Jugendlichen erfreuen."

Die neuen Unterstände verteilen sich stadtweit auf die folgenden Standorte...

Bolzplatz Schmellerwiese (BA 2)

Bolzplatz Elisabeth-Kohn-Straße am Ackermannbogen (BA 4)

Bolzplatz im Westpark, Nähe Nestroystraße (BA 7)

Jugendspielgelände Neuherbergstraße (BA 11)

Ostpark an der Skateanlage (BA 16)

Jugendspielgelände am Candidplatz (BA 18)

Bolzplatz Willibald-/Senftenauerstraße (BA 21)

Skateanlage am Gleisdreieck (BA 22)

Jugendspielfläche Aschenbrennerstraße (BA 24)

Bolzplatz an der Von-der-Pfordten-Straße (BA 25)

Nach Angaben der Stadt soll auch in der öffentlichen Grünanlage Ludlstraße/Ecke Menaristraße in Hadern am dort bestehenden Bolzplatz ein solcher Container aufgestellt werden. Eine Anfrage des Bezirksausschusses liege vor, die Realisierung am gewünschten Standort ist grundsätzlich möglich, aktuell werde die Finanzierung geklärt.