Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt nach München

Am Donnerstag kommt Bundesklimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck nach München. Neben einem Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder steht auch ein Besuch bei BMW auf dem Programm.

München - Bundesklimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck kommt nach München. Der Grünen-Politiker trifft am Donnerstag zunächst Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch Treffen mit den Landesministern für Wirtschaft, Hubert Aiwanger, und für Umwelt, Thorsten Glauber (beide Freie Wähler), sind geplant.

Bei BMW informiert sich Habeck danach unter anderem über die Umstellung der Fahrzeugproduktion vom Verbrennungs- zum Elektromotor. Bereits am Vortag war der Minister bei Bosch in Bamberg zu Gast.

10H-Regel bei Windrädern wird Thema sein

Ein wichtiges Thema bei Habecks Begegnungen mit bayerischen Regierungsvertretern werden die strengen Abstandsregelungen für Windräder in Bayern, die den Ausbau der Windkraft im Freistaat ausbremsen. Die 10H-Regelung in Bayern besagt, dass ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnbebauung entfernt sein muss. Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP will die erneuerbaren Energien und damit auch die Windkraft massiv ausbauen.

Habeck will bis zum Sommer in allen sechzehn Bundesländern Gespräche zu seinen klima- und wirtschaftspolitischen Vorhaben führen.