Brand in Untermenzing: Türen und Fenster geschlossen halten!

Untermenzing - Zahlreiche Kräfte der Münchner Berufsfeuerwehr sind am Dienstagnachmittag in der Krautheimstraße in Untermenzing im Einsatz, um einen Brand zu bekämpfen. Weil es dabei zu einer starken Rauchentwicklung kommt, bittet die Feuerwehr die Anwohner in der Umgebung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Garage brennt Dachstuhl

Nach ersten Informationen der Feuerwehr hat in der Krautheimstraße in Untermenzing eine Garage gebrannt. Die wurde zwar bereits gelöscht, die Flammen haben dann aber auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Zurzeit sind rund 70 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.