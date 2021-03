BR-Funkhaus soll stehen bleiben

Das Hochhaus wird möglicherweise abgerissen. Der Stadtrat fordert seinen Erhalt.

München - Das graue Hochhaus mit dem blauen BR-Schriftzug ist prägend für das Stadtbild Münchens. Nicht nur, wenn man mit dem Zug in den Hauptbahnhof einfährt. Das sah bei der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch nicht nur Paul Bickelbacher von den Grünen so.

Mehrere Parteien wollen den BR-Turm erhalten

Doch womöglich könnte der Turm aus den siebziger Jahren verschwinden. Weil der BR seinen Standort immer weiter nach Freimann verlagert, wird das Gebiet überplant. Das Hochhaus ist möglicherweise zu marode, um es zu erhalten. Doch die Stadträte der Grünen, aber auch der SPD, CSU und der Linken forderten nun, dass der Bayerische Rundfunk das Hochhaus, wenn möglich erhalten soll. Diese Meinung vertritt auch Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne), die Vorsitzende des Bezirksausschuss Maxvorstadt. Sie fordert, dass dort auch Wohnraum entsteht.

Für die CSU sind jedoch eher temporäre Wohnformen wie Studenten-Appartments denkbar. Alles andere führe zu Konflikten, sagte Heike Kainz (CSU) etwa mit dem Augustiner Biergarten daneben.