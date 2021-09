Bahnverkehr normalisiert sich nach Ende des Lokführerstreiks

Fünf Tage lang haben die Lokführer gestreikt, am Dienstagmorgen ist der Bahnverkehr in Bayern nun wieder normal angelaufen. Auch die S-Bahnen in München verkehren wieder nach Plan.

07. September 2021 - 06:42 Uhr | AZ/dpa

In der Nacht auf Dienstag ist der Lokführer-Streik zu Ende gegangen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa/Archivbild