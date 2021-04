Autonome Taxis: Schon bald ohne Fahrer durch München?

Eine Intel-Tochter will schon im nächsten Jahr autonom fahrende Taxis einführen. In München wurde schon getestet.

Die Testfahrt durch München, hier vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz, hat der Roboterwagen von Mobileye schon hinter sich, zunächst mit Sicherheitsfahrern am Lenkrad.

München - Fahrerlos mit einem Robotertaxi durch München nach Hause kommen: Bisher Vorstellung, vielleicht sehr bald Realität.

Denn Mobileye, ein Tochterunternehmen des Softwarekonzerns Intel, plant, den Dienst ab 2022 in Deutschland einzusetzen. Mobileye-Manager Johann Jungwirth sagte der "Welt am Sonntag": "Ich würde mich freuen, wenn Bundestag, Bundesrat und Verkehrsministerium den entsprechenden Rahmen dafür schaffen."

Roboterwagen stand bereits vor Feldherrnhalle

Autonomes Fahren ist in Deutschland bisher verboten. Getestet wurde der Roboterwagen in München, vor der Feldherrnhalle stand er bereits. Womöglich wird Mobileye den deutschen Dienst in München starten.

Mobileye ist einer von vielen Entwicklern von Technologie zum autonomen Fahren, auch Google und Apple etwa gründeten Tochterfirmen.