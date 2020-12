Augustiner wird zum Filmset für Münchner Künstler

Thomas Vollmers Augustiner-Stammhaus ist Corona-bedingt zugesperrt - und so unterstützt er jetzt Künstler beim Dreh einer bairischen Weihnachtsgeschichte.

München - Der eine darf derzeit keine Gäste bewirten. Die beiden anderen dürfen nicht vor Publikum auftreten. So unterschiedlich ihre Berufungen auch sind: Die (Corona-)Zeit bremst sie aus - den Augustiner-Stammhaus-Wirt Thomas Vollmer genauso wie das Schauspieler-Duo Amelie Diana und Andreas Bittl.

Der Wirt vom Augustiner-Stammhaus Thomas Vollmer hat seinen Saal freigegeben. © imago

Augustiner-Stammhaus wird zum Drehort für eine Weihnachtsgeschichte

Doch Gastronom Thomas Vollmer ist ein Mann der Tat. , die man später in seinem Gasthaus mit zig Möglichkeiten einlösen kann. Den Künstlern stellte Vollmer sein zurzeit zugesperrtes Lokal in der Fußgängerzone als Drehort zur Verfügung. "Klappe eins, die Erste" hieß es somit zunächst in den schmucken (erst im November 2019 eröffneten) Wagner-Salons im ersten Stock des Augustiner-Wirtshauses. Wo sonst in herrschaftlichem Ambiente unter Stuckdecken gespeist werden kann, standen diesmal Scheinwerfer, Kamera und Co.

Aufgezeichnet wurde eine besondere Version der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens: eine frei ins Bairische übertragene von Kabarettistin Amelie Diana (vormals auch als Liesl Weapon bekannt) und Schauspieler Andreas Bittl (München 7, Hubert und/ohne Staller).

Eigentliche Bühnenshow kommt per Video nach Hause

Der Grüne Saal ist leer, doch Amelie Diana und Andreas Bittl sorgen für Stimmung. © ho

Eigentlich wären sie als Duo jetzt mit ihrer musikalischen "Weihnachtsgschicht", launig und besinnlich zugleich, von Bühne zu Bühne unterwegs. "Da das heuer nicht geht, holen wir den Dickens Charly jetzt ins Wohnzimmer oder gern auch ins Bett", sagte Amelie Diana beim Dreh, der nach den Wagner-Salons auch in der Brauhaus-Schwemme und im Grünen Saal stattfand - mit Gitarre und Ziehharmonika.

Online anschauen kann man sich das Dreh-Ergebnis ab Sonntag. Das Video dauert knapp eineinhalb Stunden und ist über den Anbieter Faire Tickets (ab 7 Euro) zu erhalten oder auch über die , wo man die Weihnachtsgeschichte in schönstem Bairisch auch als CD erstehen kann.