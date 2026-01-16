Nicht weniger als eine kulinarische Sensation ist der Weißwurstkrapfen aus München, Das Zusammenspiel aus traditioneller Weißwurst und luftigem Krapfen kann man am Faschingsdienstag in der City probieren.

Am Faschingsdienstag beommt die Leberkassemmel in München Konkurrenz. An diesem Tag bieten einige Münchner Innenstadtwirte für 6,66 Euro den Weißwurstkrapfen an.

"Wahnsinn“, staunt Augustiner-Wirt Thomas Vollmer, „wenn ‘ma a bleede Idee hat, wieviel Leut’ dann kommen!“ Sogar Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) lässt es sich nicht nehmen, die Weltneuheit im Augustiner Stammhaus zu probieren: den Weißwurst-Krapfen.

Vollmer präsentiert ihn zusammen mit Katharina Kreutzkamm-Aumüller von der Konditorei Kreutzkamm. Die Idee schwele schon seit Längerem, bei den Münchner Innenstadtwirten. Inzwischen sind auch einige Cafés Mitglied des Vereins.

"Gibt Sachen, wenn man die ned selber erlebt, glaubt ma's ned"

Schon lange wollte man seine Faschings-Aktivitäten um ein besonderes Schmankerl ergänzen. Und so macht die Metzgerei im Augustiner Stammhaus die Weißwurst passend, zu Neudeutsch: Sie stellt das Weißwurst-Pattie her.

"Aber nicht nur die Wurst ist hervorragend, auch der Krapfen kann was", betont Katharina Kreutzkamm-Aumüller. Ein ganz normaler Kreutzkamm-Krapfen, der ohnehin mit wenig Zucker auskommt. Bei den süßen Krapfen komme die Süße über die Füllung. Der Senf ist eine Mischung aus süßem und scharfem Löwensenf.

Christian Scharpf zeigt sich zunächst skeptisch und zitiert den Monaco Franze: "Es gibt Sachen, wenn man die ned selber erlebt hat, glaubt ma’s ned. So ging’s mir mit dem Weißwurstkrapfen." Geschmeckt hat er ihm am Ende dann doch.

So ein Weißwurstkrapfen ist die perfekte Faschings-Grundlage

Auch die AZ begeistert sich für die Mischung aus warmer Weißwurst und luftigem Schmalzgebäck. Der Clou ist die Senfmischung. Der Löwensenf bringt eine gute Portion Schärfe ins Spiel und setzt dem sehr lieblichen Krapfen einen geschmacklichen Akzent entgegen. Der Weißwurstkrapfen ist zwar schnell verputzt, aber er macht sehr satt – die perfekte Grundlage für einen ausgedehnten Faschingsabend.

Probieren kann man die Neuheit am Faschingsdienstag für 6,66 Euro in teilnehmenden Lokalen der Münchner Innenstadtwirte. Neben dem Augustiner Stammhaus, am Dom und am Platzl unter anderem im Hofbräuhaus, im Weißem Bräuhaus und natürlich im Café Kreutzkamm. Aber auch jenseits der Krapfen ist dort zwischen unsinnigem Donnerstag und Faschingsdienstag ein ausgiebiges Programm geboten.