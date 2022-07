AfD-Antrag: Regierung soll Olympia-Bewerbung vorbereiten

Die AfD will, dass die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und der Stadt München eine Bewerbung um die Winterspiele 2030 vorbereitet. Einen entsprechenden Antrag ihrer Fraktion hat der Bundestag am Mittwoch ohne Debatte in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. "Der Großraum München bietet den Vorteil, dass ein großer Teil der benötigten Olympiaanlagen bereits vorhanden ist", heißt es in dem Antrag. Das sei ein Pluspunkt, auch in Sachen Nachhaltigkeit.

06. Juli 2022 - 17:28 Uhr | dpa