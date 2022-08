Achtung, Autofahrer! Hier droht jetzt Stau in München

Betroffen sind unter anderem die Bereiche Altstadt - Maxvorstadt und Altstadt - Lehel.

Ab Montag kommt es an einigen Stellen in der Münchner Innenstadt zu Behinderungen für Autofahrer.

München - Im Rahmen der Radschnellwegverbindung München - Garching/Unterschleißheim verbleibt von Montag an bis Mitte Dezember am Maximiliansplatz in Fahrtrichtung Ost zwischen der Kreuzung Elisenstraße/Lenbachplatz und der Prannerstraße für den Autoverkehr eine Fahrspur. Am Maximiliansplatz wird in Fahrtrichtung West zwischen der Max-Joseph-Straße und der Pacellistraße eine Fahrspur gesperrt.

Autofahrspuren werden verringert

Aufgrund von Arbeiten am Erdgas- und Trinkwassernetz verbleiben ab Montag bis 4. September in der Maximilianstraße zwischen Karl-Scharnagl-Ring und Stollbergstraße und zwischen Falckenbergstraße und Marstallstraße für den Auto- und Radverkehr eine Fahrspur je Fahrtrichtung.

Ab Montag bis 9. September verbleibt in der Corneliusstraße zwischen Blumen- und Müllerstraße für den Autoverkehr eine Fahrspur.

Ludwigsbrücke nachts teilweise gesperrt

Aufgrund ihrer Instandsetzung wird die Ludwigsbrücke in den Nächten ab Montag bis 9. September an der Brückenunterseite jeweils werktags zwischen 21 und 5 Uhr für den Autoverkehr zwischen der Steinsdorfstraße und der Zeppelinstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Ab Montag bis 9. September verbleibt in der Leopoldstraße zwischen der Eisenacher Straße und der Wilhelm-Hertz-Straße in Fahrtrichtung Nord eine Fahrspur für den Autoverkehr.

In den Nächten von Sonntag bis einschließlich 3. September werden die Melusinenstraße und die Claudius-Keller-Straße wechselseitig im Kreuzungsbereich jeweils zwischen 21 und 5 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.