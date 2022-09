Achtung, Autofahrer! Hier droht jetzt Stau in München

In drei Bereichen werden Straßenbauarbeiten durchgeführt.

München - Wo es sich diese Woche staut: Im Kreuzungsbereich Moosacher Straße/Riesenfeldstraße führt das Baureferat Straßeninstandsetzungsarbeiten durch. Von 19. bis 26. September verbleibt für den Autoverkehr in der Moosacher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts eine Fahrspur und die Linksabbiegespur in die Riesenfeldstraße in Fahrtrichtung Süd. Zwei Fahrspuren werden gesperrt.

Bauarbeiten für mehr Barrierefreiheit

Das Baureferat baut in mehreren Bauphasen die Bushaltestelle "Am Westkreuz" barrierefrei um. Von 19. September bis Ende November verbleibt in der Aubinger Straße zwischen der Stockacher Straße und dem Stauraum mit der Kreuzung Ravensburger Ring für den Autoverkehr eine Fahrspur je Fahrtrichtung neben der Baustelle. Für die Asphaltierungsarbeiten wird in der Aubinger Straße gegen Ende der Bauzeit für den Autoverkehr eine Engstelle mit Ampelregelung eingerichtet.

Begrünung der Georgenstraße

Zur Begrünung der Georgenstraße führt das Baureferat Straßenbauarbeiten in mehreren Bauphasen durch. Daher wird von 19. September bis Mitte Dezember die Georgenstraße zwischen der Arcisstraße und der Hiltenspergerstraße für den Auto- und Radverkehr in Fahrtrichtung West einbahngeregelt. Eine Umleitung wird eingerichtet.