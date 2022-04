Anfänge, Pannen, Zukunftsaussichten: 50 Jahre S-Bahn in München

1971

Am 25. Februar 1971 wurde das Richtfest in der Tunnelröhre der Stammstrecke gefeiert. Nach einigen Probefahrten fand am 28. April 1972 die offizielle Eröffnung des Tunnels statt. Inzwischen ist die Zweite Stammstrecke im Bau - deutlich sichtbar mitten in der Stadt durch die aktuelle Riesenbaustelle am Marienhof.