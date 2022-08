Maximilianstraße: ÖDP fordert Radweg statt Parkplätze

Derzeit endet der Radweg vom Landtag kommend am Karl-Scharnagel-Ring. Die ÖDP will, dass sich das bald ändert.

München - Radweg statt Parkplätze: Wenn es nach der ÖDP - München Liste im Stadtrat geht, soll das auf einem Teil der Maximilianstraße bald der Fall sein. Die Fraktion fordert in einem Antrag, die Parkspur zwischen dem Karl-Scharnagel-Ring und dem Max-Josephsplatz stadteinwärts umzuwandeln.

Maximilianstraße: Kein Radweg zwischen Karl-Scharnagel-Ring und Max-Josephsplatz

Der rot markierte Radschutzstreifen endet derzeit vom Maximilianeum kommend am Karl-Scharnagel-Ring. "Danach ist das Radfahren nur noch im gefährlichen Bereich zwischen der Dooringzone von parkenden Autos, überholenden Pkw und Lkw und den Trambahnschienen möglich", heißt es in der Antragsbegründung.

Mit den Beschlüssen Autofreie Altstadt und der Umsetzung der Vision Zero sei die Grundlage für eine Umwandlung bereits beschlossen, so die ÖDP.

ÖDP: Genug Parkplätze zur Verfügung

"Außerdem stehen mit der Fertigstellung der Hofbräuhausgarage am Thomas-Wimmer-Ring 520 (überweite) Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung, die das Angebot der vorhandenen Parkgaragen an der Oper (500 Plätze) und des Hotels Vierjahreszeiten (244 Plätze) komplettieren."