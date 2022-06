890 Baum-Fällungen: Stadt hält an Zahlen fest

Für einen Tunnel am Englischen Garten müsste zuerst viel Grün verschwinden.

München - Ein Tunnel sollte den Englischen Garten, den der Mittlere Ring zerschneidet, vereinen. Doch weil fast 900 Bäume gefällt werden müssten, haben sich Grüne und SPD von dem Tunnel verabschiedet.

Tunnel im Englischen Garten: Bäume müssen gefällt werden

Müsste wirklich so viel Grün weg? Die FDP wollte dies genauer mit einer Anfrage ans Baureferat wissen. Doch die Verwaltung hält an ihren Zahlen fest: 890 Bäume mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern müssen demnach gefällt werden. 23 davon müssten so oder so geholzt werden.

Dass erst jetzt klar wird, wie viele Bäume betroffen sind, liegt laut Baureferat daran, dass es zuvor nur Entwürfe gab. Nun seien zahlreiche Präzisierungen erfolgt - unter anderem zur Verlegung des Abwasserkanals, zur Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer und zu Baugrubensicherungsmaßnahmen.

Stadt München hat 2,3 Millionen Euro vom Staat erhalten

Das Baureferat weist darauf hin, dass alle Bäume ausschließlich für den Tunnel Englischer Garten fallen müssten - und nicht auch, um den Biedersteiner Tunnel oder die John-F.-Kennedy-Brücke zu erneuern. Das hatten Tunnelbefürworter befürchtet.

Bisher erhielt die Stadt rund 2,3 Millionen Euro an staatlichem Zuschuss. Das Baureferat glaubt nicht, dass die Stadt das zurückzahlen muss.