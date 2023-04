32-Jähriger nach Frühlingsfest vermisst – und in Österreich wieder aufgetaucht

Ein 32-Jähriger war seit Freitagabend nach einem Besuch auf dem Frühlingsfest in München spurlos verschwunden. Jetzt ist er in Graz wieder aufgetaucht.

München - Ein 32-Jähriger mit einer autistischen Störung wurde seit Freitagabend vermisst, nachdem er zuvor auf dem Münchner Frühlingsfest unterwegs war. Inzwischen hat sich die Lage entspannt: Der Mann wurde gefunden und ist bereits wieder zuhause, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 32-Jährige mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz war am Freitagabend mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest, als er sich in einem unbeobachteten Moment gegen 18.50 Uhr entfernte. Die Mutter konnte ihren Sohn zuletzt nahe einer Gruppe von mehreren Jugendlichen sehen.

München: Vermisster ist geistig erheblich beeinträchtigt

Als Autist ist der Mann nach Angaben seiner Mutter geistig erheblich beeinträchtigt, spricht zudem zwar fließend Englisch, aber nur gebrochen Deutsch. Er benutze zudem gern die öffentlichen Verkehrsmittel. Genau so war es dann auch: Der Mann war in München in einen Zug gestiegen.

Die Polizei München teilte am Sonntag mit, dass der Vermisste bereits am Samstag am Hauptbahnhof in Graz von der österreichischen Polizei aufgegriffen worden war. Seine Mutter habe den 32-Jährigen direkt am Sonntag in Graz abgeholt.