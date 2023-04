Dichter Qualm auf dem Wertstoffhof: Feuerwehr verhindert Großbrand

Mehrere Passanten bemerkten einen rauchenden Container. Um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen, nahm die Feuerwehr einen Umweg übers Heizkraftwerk.

Bogenhausen - Am Samstagabend ist ein Müllcontainer auf einem Wertstoffhof in der Savitsstraße in Brand geraten, wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen meldet.

Passanten hatten den rauchenden Container bemerkt. Der Wertststoffhof hatte da bereits seit Stunden geschlossen.

Feuerwehr transportiert brennenden Container ab

Bei Eintreffen wurde die Feuerwehr von Rauchschwaden empfangen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zum Gelände und stellten fest, dass der brennende Container rundum verschlossen war.

Um eine Ausbreitung des Brandes zu vermeiden, öffnete die Feuerwehr den qualmenden Container nicht vor Ort, sondern ließ ihn in das Heizkraftwerk Nord schleppen - und auf den dortigen Havarie-Platz.

Das Heizkraftwerk Nord der Stadtwerke München hat einen Havarie-Platz, der kontrollierte Löscharbeiten möglich macht. © dpa

Dort wurde der Container kontrolliert geöffnet und zügig gelöscht.

Zur Brandursache und Schadenshöhe macht die Feuerwehr noch keine Angaben. Verletzt wurde niemand.