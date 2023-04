Daumen eingeklemmt: Mann hängt in Tür fest

Eine höfliche Geste brachte einen Mann in arge Bedrängnis: Beim Abstützen der Eingangstür klemmte er seine Hand ein , sodass ihn die Feuerwehr befreien musste.

Am Hart - Am Samstagnachmittag hat sich ein Mann den Daumen in einer Haustür eines Mehrparteienhauses in der Paracelsusstraße so stark eingezwickt, dass er sich nicht mehr befreien konnte. Er wollte die zufallende Tür abstützen – und hing im Türspalt fest.

Ein Nachbar rief die Feuerwehr zu Hilfe. Die machte sich zunächst noch am Telefon digital ein Bild der Lage: Mittels Smartlocator – einer Handyortung, die auch Bilder übermitteln kann – analysierte die Leitstelle aus der Distanz die Situation und schickte dann geeignete Hilfe.

Feuerwehr stemmt Tür von innen auf

Die Feuerwehrler versuchten erst, den Mann mit verschiedenen Keilen und Hebelwerkzeugen zu befreien. Jede Bewegung der Tür verursachte allerdings so starke Schmerzen, dass sie von außen nicht geöffnet werden konnte.

Die Feuerwehr nahm schließlich den Umweg über den Keller des Nachbarhauses und stemmte die Tür von innen auf.

Der Mann ließ seinen Daumen anschließend ambulant beim Arzt behandeln.