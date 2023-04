40-Jähriger stürzt am Odeonsplatz ins Gleisbett – und kann sich gerade noch retten

Ein 40-Jähriger verliert das Gleichgewicht, kurz danach fährt eine U-Bahn ein. Dank schnellen Handels kommt der Mann mit einem Schock davon.

Am Odeonsplatz ist ein Mann am Freitag ins Gleisbett gestürzt. (Archivbild)

Altstadt - Am Freitagmorgen hat ein 40-Jähriger nahezu unglaubliches Glück im Unglück gehabt, als er an der U-Bahnhaltestelle Odeonsplatz ins Gleisbett stürzte.

Odeonsplatz: U-Bahnfahrer leitet Schnellbremsung ein

Wie die Feuerwehr berichtet, verlor der Mann gegen 6 Uhr an der Bahnsteigkante vermutlich das Gleichgewicht und stürzte ins Gleisbett. Der Fahrer einer gerade heranfahrenden U-Bahn erkannte die Situation schnell und leitete direkt eine Bremsung ein.

In der Zwischenzeit konnte sich der 40-Jährige zu seinem Glück in den Sicherheitsbereich am Gleis flüchten und sich so das Leben retten. Von dort konnte er dann wenig später auf den Bahnsteig gezogen werden.

Glück gehabt: 40-Jähriger bleibt unverletzt

Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich der Mann aufgrund des Schocks zwar etwas benommen, blieb ansonsten aber unverletzt. Zur Sicherheit und für weitere Untersuchungen wurde er dennoch in eine Münchner Klinik verbracht.