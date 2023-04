Notarzt abgeseilt: Hubschrauber beschädigt Dach bei Rettungseinsatz

Weil der Rettungshubschrauber nirgends landen kann, wird der Notarzt einfach abgeseilt. Dabei hat er Garagen in der Nähe in Mitleidenschaft gezogen.

Kirchheim - Ein furchtloser Notarzt ließ sich bei einem Einsatz am Donnerstagabend am Heckenkirschenweg in Kirchheim aus dem Rettungshubschrauber abseilen. Der Pilot fand am Einsatzort keine geeignete Stelle, um zu landen.

Kirchheim: Hubschrauber macht Garagen kaputt bei Rettungseinsatz

Damit der Arzt aber dennoch seiner Pflicht nachkommen konnte, gab es offenbar nur eine Lösung. Der Hubschrauberpilot (42) flog dabei allerdings so tief, dass er bei zwei Garagen Bleche weggeweht hat, wie die Polizei mitteilt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.