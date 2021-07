2.000 Besucher: Pilotprojekt "Klassik am Odeonsplatz" startet am Wochenende

"Klassik am Odeonsplatz" geht am 9. und 10. Juli in München über die Bühne. Stadt und Freistaat Bayern hatten das Open-Air Anfang Juni als Pilotprojekt genehmigt.

14. Juni 2021 - 16:04 Uhr | AZ/dpa