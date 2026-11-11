11.11. am Viktualienmarkt: Feucht-fröhlicher Faschingsauftakt

Die närrische Saison ist offiziell eingeläutet: Am 11.11. um 11.11 Uhr wurde jetzt auf dem Viktualienmarkt das neue Münchner Prinzenpaar der Öffentlichkeit vorgestellt und schonausgelassen gefeiert.

Bis zur Inthronisation am 5. Januar tritt das neue Prinzenpaar noch in Tracht auf.

Es ertönt ein schmissiger Narrhalla-Marsch und sofort bricht auf dem Viktualienmarkt Jubel aus. Vorbei an unzähligen Faschingsfans, von denen zahlreiche kostümiert sind, bahnt sich das Paar in Dirndl und Lederhose im Regen den Weg durch die Massen.

Winkend geht’s noch durch das Spalier des Fahnenregiments, und dann sind sie oben auf der Bühne angekommen: das neue Faschingsprinzenpaar der Stadt für die närrische Saison 2026/27.

Präsentierten sich in neuer Formation: die farbenfroh gewandeten Marktweiber, die einige Tänze zeigten. © Annette Baronikians

Strahlend stehen die neuen Hoheiten nun da, als Narrhalla-Präsident Matthias Stolz sie traditionsgemäß am 11.11. um 11.11 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Hochoffiziell wurde damit aus dem Münchner Friseurmeister Tobias Essig (45) Seine Tollität Prinz Tobias I., aus der Veranstaltungskauffrau Julia Giesbrecht (42) Ihre Lieblichkeit Prinzessin Julia II.

Zeigten Herz: Bürgermeisterin Verena Dietl (r.), Kommunalreferent Alexander Dietrich und Märkte-München-Leiterin Kira Weißbach. © Annette Baronikians

Perfekte Premiere des Prinzenpaars

Ihren ersten Prinzenwalzer vor großem Publikum tanzten die beiden dann geradezu perfekt. Souverän nahmen sie auch Glückwünsche von Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Kommunalreferent Alexander Dietrich (CSU) und Märkte-München-Leiterin Kira Weißbach entgegen und richteten ihrerseits gewandte Worte ans applaudierende närrische Volk.

Man hätte meinen können: Tobias I. und Julia II. hätten all das schon öfter mal gemacht. Keine Frage: Ihre Premiere haben sie bestens gemeistert. "Ganz wunderbar, wir sind alle begeistert", sagte Matthias Stolz, der Präsident der Faschingsgesellschaft Narrhalla, die das offizielle Münchner Prinzenpaar alljährlich stellt.

Während auf der Bühne Auszüge des neuen Narrhalla-Showprogramms präsentiert wurden, hatte das Prinzenpaar eine kurze Pause.

Bis zur Inthronisation am 5. Januar tritt das neue Prinzenpaar noch in Tracht auf. © Annette Baronikians

"Ich hatte großes Lampenfieber und bin so froh, dass alles doch gut geklappt hat", sagte Julia II., sichtlich erleichtert, der AZ. Mit ihrem Prinzen wird sie nun bis Faschingsdienstag 2027 rund 200 Termine haben – von Bällen bis zu vielen Besuchen in sozialen Einrichtungen.

Für das "große ehrenamtliche Engagement" dankte Bürgermeisterin Verena Dietl der Narrhalla. Wie auch Kommunalreferent Dietrich versprach sie, den Fasching auch in Zeiten knapper Kassen weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

"Wir haben einen sehr schönen, einzigartigen Fasching"

"Der Stadtspitze ist es besonders wichtig, für unseren Münchner Fasching zu stehen“, so Dietl: "Wir haben einen sehr schönen, einzigartigen Fasching.“ Viel Applaus – und gefühlt der ganze Viktualienmarkt schunkelte jetzt. Fröhlich feierten bei der Faschingsauftakt-Veranstaltung auch einige Clowns, ein paar Engel und Löwen sowie eine Biene Maja.

Für ein Highlight sorgten auch die traditionsreichen Marktweiber mit ihrem farbenfrohen Auftritt.

Das Prinzenpaar selbst trägt bis zu seiner feierlichen Inthronisation, die am 5. Januar 2027 auf dem Marienplatz stattfindet, traditionsgemäß Tracht. Ab Januar wird man Tobias I. und Julia II. dann in prunkvollem Ornat erleben.

AZ-Umfrage: Warum lieben die Münchner ihren Fasching?

Julia Muschler findet München hat einen schönen Fasching. © Annette Baronikians

Julia Muschler, Studentin (26): "Ob Bälle, Partys oder Straßenfasching: Alles macht Spaß, und München hat einen schönen Fasching! Ich mag’s auch, mich zu verkleiden. Immer wieder überlegen wir uns im Freundeskreis auch Gemeinschaftskostüme. Heuer ziehen wir als Minions los."

"Eine wunderbare Münchner Tradition", findet Wolfgang Roucka. © Annette Baronikians

Wolfgang Roucka, Fotograf (85):"Fasching, das bedeutet Lebensfreude und Gaudi. Egal, ob die Sonne scheint oder ob’s regnet: Der fröhliche Faschingsauftakt auf unserem schönen Viktualienmarkt ist eine wunderbare Münchner Tradition, auf die ich mich jedes Jahr sehr freue und immer netten Menschen begegne."

Faschingsfan von Kindesbeinen an ist Claudia Peters. © Annette Baronikians

Claudia Peters von Borstel, Kosmetikerin (57):"Ich liebe am Fasching vor allem das bunte Miteinander von völlig unterschiedlichen Menschen, auch von Alt und Jung. Alle feiern zusammen. Für mich ist das eine tolle Zeit: Von Kindesbeinen an bin ich ein richtiger Faschingsfan und gern auf ganz verschiedenen Bällen."