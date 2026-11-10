Am 11.11. um 11.11 Uhr startet auf dem Viktualienmarkt die kurze Faschingssaison 2026/27: Die Narrhalla feiert mit Musik, Showprogramm, tanzenden Marktfrauen – und lüftet das Geheimnis um Münchens neues offizielles Faschingsprinzenpaar.

Helau, München! Das von Faschingsfans heiß ersehnte Datum ist nah: Am morgigen Mittwoch, dem 11.11., pünktlich und traditionell um 11.11 Uhr, wird die närrische Zeit eingeläutet.

Mit einem bunten Programm geht’s los in die Faschingssaison 2026/27. Münchens älteste Faschingsgesellschaft, die Narrhalla, lädt zum fröhlichen Mitfeiern auf den Viktualienmarkt ein – und lüftet dort auch ihr stets bis 11.11. bestgehütetes Geheimnis: Beim offiziellen Münchner Faschingsauftakt wird traditionsgemäß auch stets das neue offizielle Faschingsprinzenpaar der Stadt vorgestellt.

Die Marktfrauen haben ihren ersten Tanzauftritt der Saison

Um diesen Höhepunkt rankt sich ein buntes Programm, das bereits um 10.30 Uhr rund um die Bühne im Biergarten des Viktualienmarkts startet. Für Musik sorgt die Partyband "Tomay’s Spezlwirtschaft". Die Narrhalla-Garden sowie das Fahnenregiment treten auf und zeigen Ausschnitte aus dem neuen Showprogramm. Dessen Motto verrät Narrhalla-Präsident Matthias Stolz schon mal: "Glitzer, Glanz und Gloria, hinreißend, mitreißend und faszinierend."

Im Rahmenprogramm sind auch die tanzenden Marktweiber zu sehen. Grußworte werden Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Kommunalreferent Alexander Dietrich (CSU) und Kira Weißbach, Leiterin der Märkte München, sprechen. Die gesamte Open-Air-Veranstaltung, zu der zahlreiche Närrinnen und Narren alljährlich auch maskiert kommen, ist kostenlos und endet um 13.30 Uhr.

Anzumerken bleibt noch: Die Faschingssaison 2026/27 ist eine ziemlich kurze. Schon am 9. Februar 2027 ist Faschingsdienstag. Für alle, die die närrische Zeit deshalb so richtig auskosten wollen, gibt es gleich den ersten Balltermin: Am kommenden Samstag, 14. November, findet der Narrhalla-Hofball im Bayerischen Hof statt – allerdings nicht in Maskerade, sondern in festlicher Abendgarderobe.