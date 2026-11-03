"Kürzer und dynamischer": Münchner Marktweiber kehren zu Fasching zurück an den Viktualienmarkt

Am Viktualienmarkt kehrt der legendäre Tanz der Marktweiber mit frischen Choreografien, prominenter Verstärkung und neuem Schwung zurück. Zwischen Tradition und Moderne proben die Marktfrauen ein gestrafftes, dynamisches Programm für den Faschingsauftakt und den großen Auftritt am Faschingsdienstag.

Im Vordergrund steht beim Tanz der Marktfrauen die Gaudi. Und die kommt auch bei der Probe nicht zu kurz.

"Tradition bewahren, Neues wagen" lautet das Motto der Marktfrauen am Viktualienmarkt. Soll heißen: Sie tanzen weiter. Im vergangenen Jahr hatten sich ein paar von ihnen in den Ruhestand verabschiedet. Auch Tanzlehrer Christian Langer gab sein Amt auf.

Aber Susi Müller vom Standl Kraut & Müller ist umtriebig. Sie tanzt seit 2022 mit, ist Sprecherin der Tanztruppe und hat mit ihrer Begeisterung viele neue Marktfrauen angesteckt. Fünf Kolleginnen konnte sie überzeugen, ab sofort in der Linie 8 mitzufahren. Gemeint ist das Lied "Ein Wagen von der Linie 8" von Weiß Ferdl, das den Tanz der Marktweiber traditionell einleitet.

Susi Müller ist die Sprecherin der tanzenden Marktfrauen. © Bernd Wackerbauer

Zusammen mit dem neuen Tanzlehrer-Duo Karoline Frost und Alan Brooks treffen sich die elf Frauen jede Woche im Pfarrsaal der Heilig-Geist-Kirche und üben neue Tänze ein. Frost ist ausgebildete Tanzlehrerin und tanzt seit frühester Kindheit. Zu ihren Bühnenstationen zählen unter anderem das Finale der Fußball-EM 2000 und das Beatles-Musical "All you need is love".

Kürzer, dynamischer, aber der Tradition verpflichtet

Der gebürtige Engländer Alan Brooks entwickelte schon Choreografien für die Bayerische Staatsoper und weitere Theater, lehrt an der Universität Eichstätt und ist für die Choreografie des Singspiels am Nockherberg sowie die Eberhofer-Filme verantwortlich.

Das berühmteste Mitglied der neuen Marktweiber heißt Sina Hochreiter. Sie feierte in diesem Jahr auf der Wiesn ihr Debüt als Münchner Kindl. Ihre Familie betreibt unter anderem den Biergarten auf dem Viktualienmarkt. Auch ihre Mama Michaela Hochreiter tanzt in diesem Jahr zum ersten Mal mit.

Sabine Kroiß betreibt nicht nur das Geschäft "Wilde Zeiten" in der Metzgerzeile, sondern ist auch Marktsprecherin. Es kostete Susi Müller einige Überzeugungsarbeit, aber irgendwann ließ Kroiß sich dann doch zum Mittanzen überreden. Ebenfalls neu dabei: Sandra Kager vom Honighäusl und Lisl Witte von Fisch Witte.

Die Choreografen Karoline Frost und Alan Brooks studieren mit den Marktfrauen die neuen Tänze ein. © Bernd Wackerbauer

Die Proben laufen bereits. "Wir möchten das Ganze etwas kürzer und dynamischer gestalten", kündigt Susi Müller an. Insgesamt acht Tänze studieren die Frauen gemeinsam ein. Eineinhalb bis zwei Stunden hat der Auftritt der Marktweiber in der Vergangenheit immer gedauert. "Das wollen wir reduzieren", so Müller. "Aber die Tradition wollen wir trotzdem bewahren."

"Lacht das Publikum an!"

Einen kleinen Einblick gab die Truppe der Presse am Montagabend im Pfarrsaal. Kurz durfte die AZ dabei zuschauen, wie die Frauen eine Choreografie zum Dolly-Parton-Song "Nine to five" einstudieren. "Lacht das Publikum an!", ruft Tanzlehrerin Karoline Frost den Frauen zu. Die einzelnen Schritte der Choreografie haben sie sich schon gut gemerkt. "Aber achtet auf fließende Bewegungen", sagt ihr Kollege Alan Brooks. Der Rest der Songs und die Kostüme bleiben noch ein Geheimnis.

Läuft schon ganz gut: Am 11.11. läuten die Markfrauen mit der Narrhalla die Faschingssaison am Viktualienmarkt ein. © Bernd Wackerbauer

Viel Zeit haben die Marktweiber nicht mehr. Am 11.11. läuten sie gemeinsam mit der Narrhalla die neue Faschingssaison auf dem Viktualienmarkt ein. Aber der Höhepunkt wird der traditionelle Tanz der Marktfrauen am Faschingsdienstag, dem 9. Februar.