Das AZ-Sofa: Jetzt Tickets gewinnen
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Vom 17. bis 25. November erwartet Sie beim AZ-Sofa hochkarätige Gäste aus Politik, Sport, Kultur und Medien.
Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause spricht über seine Pläne für die Landeshauptstadt, die Umsetzung grüner Wahlversprechen und die Frage, wie sich München trotz knapper Kassen nachhaltig und zukunftsorientiert weiterentwickeln kann.
FC-Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen gibt Einblicke in die Zukunft des Rekordmeisters, spricht über die Vertragsverlängerung von Superstar Michael Olise, den internationalen Wettbewerb und die Frage, wann der FC Bayern wieder die Champions League gewinnen kann.
Schauspielerin Senta Berger, eine der großen Ikonen des deutschen Films, blickt auf ihr bewegtes Leben und ihre beeindruckende Karriere zurück. Sie spricht über persönliche Überzeugungen, gesellschaftliches Engagement und den besonderen Stellenwert, den sie für viele Menschen hat.
Saskia Greipl-Kostantinidis, die Königin des Netzwerkens, erzählt von ihrem Einsatz für soziale Projekte, bewegenden Schicksalen und den Begegnungen, die sie besonders geprägt haben. Dabei gibt sie Einblicke, wie sie ihre Kontakte nutzt, um Spenden für bedürftige Menschen und Tiere zu mobilisieren.
TSV-1860-Präsident Gernot Mang spricht über die Zukunft der Löwen nach der Trennung von Investor Hasan Ismaik, die sportlichen Aufstiegsambitionen und die wirtschaftliche Neuaufstellung des Traditionsvereins. Auch die Pläne für den Ausbau des Grünwalder Stadions stehen im Fokus.
Moderatorin Birgit Schrowange blickt auf mehr als 40 Jahre im deutschen Fernsehen zurück und erzählt von den Höhepunkten und Herausforderungen ihrer Karriere. Außerdem spricht sie über ihr neues Leben in München, persönliche Veränderungen, Authentizität und die Kunst, selbstbewusst älter zu werden.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt persönliche Einblicke abseits der großen Politik, spricht über seinen Blick auf München, seinen Glauben und den Umgang mit Krisen. Außerdem geht es um seine Präsenz in den sozialen Medien und seine große Fußballleidenschaft für den 1. FC Nürnberg.
Seien Sie beim AZ-Sofa live dabei, treffen Sie spannende Gäste und erfahren Sie aus erster Hand, worüber diskutiert wird.
Veranstaltungsinfos zum AZ-Sofa 2026
- Ort: Barocksaal Dt. Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München
- Einlass: ab 18:30 Uhr
- Start: 19:00 Uhr
- Dauer: ca. 90 Minuten
- Platzvergabe: Freie Platzwahl
- Verpflegung: Getränke können an der Bar käuflich erworben werden
- Tickets: Über den AZ-Shop. Preis: 10 Euro
- Einzelne Restkarten können, je nach Verfügbarkeit, an der Abendkasse erworben werden. Ob noch Restkarten verfügbar sind, können Sie am Veranstaltungstag auf der Ticketseite nachlesen.
Unterstützt von Möbel Höffner
Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner also wieder als Partner der Reihe dabei.
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.
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