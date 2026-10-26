AZ-Sofa 2026: Mit Gernot Mang

Wie geht es mit den Löwen nach der Trennung von Hasan Ismaik weiter? Wann gelingt die Rückkehr in den Profifußball? Darüber spricht TSV-1860-Präsident Gernot Mang am 21. November 2026 auf dem AZ-Sofa. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Auf dem blauen Sessel nimmt Platz Gernot Mang – am 21. November 2025 im Deutschen Theater.

Aufbruchstimmung bei den Löwen! Seit Juli 2025 ist Gernot Mang Präsident des TSV 1860 – und hat in seinen knapp eineinhalb Jahren als Oberlöwe mehr erlebt als so mancher seiner Vorgänger in mehreren Jahren. Inzwischen ist der 57-Jährige zum obersten Befreiungskämpfer des Traditionsvereins geworden.

Die konfliktreiche Trennung von Investor Hasan Ismaik, die Neuaufstellung des Vereins und die große Hoffnung auf eine bessere Zukunft: Mang und seine Mitstreiter stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Schließlich soll Sechzig nicht nur wirtschaftlich auf gesunden Beinen stehen, sondern auch sportlich endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

Über genau diese Herausforderungen sprechen AZ-Sportchef Krischan Kaufmann und Sport-Vize Florian Weiß mit Mang. Wie zukunftsfest sind die Löwen nach der Trennung von Ismaik aufgestellt? Wie schnell muss die Rückkehr in die Zweite Liga gelingen? Und wie geht es mit dem geplanten Ausbau des Grünwalder Stadions weiter? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt der Löwen-Boss am 21. November auf dem AZ-Sofa.

Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es in unserem Ticketshop.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.