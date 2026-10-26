Das AZ-Sofa 2026: Bühne frei für spannende Gespräche

Sieben spannende Abende. Sieben starke Persönlichkeiten. Sieben fesselnde Themen, die München bewegen.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Auch 2026 werden die Gäste auf diesem roten Sofa Platz nehmen. Zur Verfügung gestellt wurde das Sofa von Möbel Höffner.

Treffen Sie Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) oder Münchens ersten grünen Oberbürgermeister Dominik Krause und erfahren Sie, wie sie auf Münchens Zukunft blicken. Erleben Sie Moderatorin Birgit Schrowange live auf dem AZ-Sofa und erfahren Sie mehr über ihre bewegte Karriere im deutschen Fernsehen. Freuen Sie sich auf Schauspielerin Senta Berger – eine der großen Ikonen des deutschen Films. Fußballfans kommen beim Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, oder bei TSV-1860-Präsident Gernot Mang voll auf ihre Kosten.

Sieben Abende. Sieben starke Persönlichkeiten. Sieben spannende Themen, die München bewegen.

Auf dem roten AZ-Sofa nehmen Platz:

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (17. November) © AZ / Ben Sagmeister Dominik Krause ist gelungen, womit bis vor kurz vor der Wahl kaum jemand rechnete: Er hat den Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) geschlagen und wurde – mit gerade mal 35 Jahren – der erste grüne Oberbürgermeister Münchens. Doch was macht er tatsächlich anders? Und was wird er von seinen grünen Versprechen umsetzen können – in Zeiten, in denen das Rathaus so massiv sparen muss? Die AZ-Redakteure Adrian Prechtel und Christina Hertel beleuchten seine Pläne für München. Jetzt Tickets sichern

FC-Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (18. November) © imagp Seit Mai 2023 ist er der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: Jan-Christian Dreesen führt den Klub mit Souveränität und Fachwissen an, bei den Fans hat er hohe Beliebtheitswerte. Im August erst wurde der Vertrag des 59-Jährigen bis 2029 verlängert. Auf dem Roten Sofa der AZ spricht Dreesen mit Chefredakteur Michael Schilling und Chefreporter Sport Maximilian Koch über seine Zukunftspläne mit dem FC Bayern: Wird es gelingen, den Vertrag mit Superstar Michael Olise zu verlängern? Wie kann der Club weiter an der europäischen Spitze konkurrieren? Und wann holt Bayern wieder die Champions League? Zu all diesen Themen gibt Dreesen am 18. November Auskunft. Jetzt Tickets sichern

Filmikone Senta Berger (19. November) © Sebastian Christoph Gollnow / dpa Senta Berger ist eine der großen deutschen Schauspielerinnen. Viele empfinden sie auch als eine moralische Institution. Woher das kommt, wie sie die große Verehrung empfindet? Was viele nicht wissen, Senta Berger ist auch Sängerin und engagiert sich politisch und sozial. Ihr letzter großer Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ war ein großer Triumph. Wir reden mit ihr über ihr Leben und ihre Haltung Jetzt Tickets sichern

Königin des Netzwerkens Saskia Greipl-Kostantinidis (20. November) © Jan Saurer Wenn in München die Reichen, Schönen und Mächtigen zusammenkommen, ist Saskia Greipl-Kostantinidis meist dabei. Für die einen ist sie die Königin des Netzwerkens, für die anderen die gute Charity-Fee: Ihre Kontakte und ihren Einfluss nutzt sie konsequent dafür, Spenden für soziale Projekte zu mobilisieren – ob für Senioren in Altersarmut, Kinder oder den Tierschutz. Auf dem AZ-Sofa wird sie Leute-Reporterin Franziska Hofmann von den mal herzerfrischenden, mal erschütternden, stets berührenden Momenten ihrer Arbeit erzählen. Jetzt Tickets sichern

TSV 1860-Präsident Gernot Mang (21. November) © imago Seit Juli 2025 ist er der Präsident des TSV 1860 – und inzwischen auch der oberste Befreiungskämpfer des Traditionsvereins: Gernot Mang hat in seinen knapp 16 Monaten Jahren als Löwen-Boss mehr erlebt als so mancher seiner Vorgänger in mehreren Jahren. Auf dem Blauen Sofa der AZ spricht Mang mit Sportchef Krischan Kaufmann und Sport-Vize Florian Weiß über die konfliktreiche Trennung von Hasan Ismaik und die Pläne für die neuen Löwen: Wie zukunftsfest ist der Klub aufgestellt? Wie schnell muss der TSV 1860 zurück in den Profifußball? Und wie geht's beim Ausbau des Grünwalder Stadions weiter? Zu all diesen Themen gibt Mang am 21. November Auskunft. Jetzt Tickets sichern

Moderatorin Birgit Schrowange (24. November) © ADLER / lovethenow.de Mehr als 40 Jahre Fernsehen, große Karrieremomente und mutige Entscheidungen: Birgit Schrowange erzählt von ihren Anfängen als ZDF-Programmansagerin, 25 Jahren „Extra“ bei RTL und den Höhen und Herausforderungen ihrer TV‑Karriere. Dazu gibt sie ganz persönliche Einblicke in ihr neues Leben in München und spricht über Veränderung, Authentizität, graue Haare, Lebenslust und ehrliches Älterwerden. Jetzt Tickets sichern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (25. November) © dpa Jeder kennt Markus Söder als bayerischen Ministerpräsidenten. Wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch, in dem es neben Politik auch um seinen Blick auf München, Gott, das Internet und Krisenbewältigung gehen soll – sowie um die Frage, ob sein geliebter 1. FC Nürnberg wohl früher gegen die Bayern oder gegen 1860 Punktspiele bestreiten wird. Jetzt Tickets sichern

Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner also wieder als Partner der Reihe dabei.

Veranstaltungsinfos zum AZ-Sofa 2025

Ort: Barocksaal Dt. Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München

Einlass: ab 18:30 Uhr

Start: 19:00 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Verpflegung: Getränke können an der Bar käuflich erworben werden

Tickets: VVK ab 26. Oktober über den AZ-Shop. Preis: 10 Euro

Einzelne Restkarten können, je nach Verfügbarkeit, an der Abendkasse erworben werden. Ob noch Restkarten verfügbar sind, können Sie am Veranstaltungstag auf der Ticketseite nachlesen.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.