AZ-Sofa 2026: Mit Senta Berger

Sie ist eine der großen deutschen Schauspielerinnen und für viele weit mehr als ein Filmstar: Senta Berger spricht am 19. November auf dem AZ-Sofa über ihr bewegtes Leben, ihre Haltung und die große Verehrung, die ihr entgegengebracht wird. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Eine echte Filmikone nimmt auf dem AZ-Sofa Platz! Seit Jahrzehnten begeistert Senta Berger mit ihrer Schauspielkunst ein Millionenpublikum. Ob auf der großen Kinoleinwand, im Fernsehen oder auf der Theaterbühne: Die gebürtige Wienerin gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Für viele ist sie längst auch zu einer moralischen Instanz geworden. Doch woher kommt diese besondere Verehrung? Und wie geht Berger selbst damit um?

Dabei hat die Schauspielerin weit mehr zu bieten als ihre beeindruckende Filmkarriere. Was viele nicht wissen: Senta Berger ist auch Sängerin und engagiert sich seit vielen Jahren politisch und sozial. Sie bezieht Haltung, mischt sich ein und scheut sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Dass sie auch auf der Leinwand noch immer begeistert, bewies sie zuletzt mit dem großen Erfolg von „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“.

Auf dem roten AZ-Sofa blickt Senta Berger am 19. November auf ihr außergewöhnliches Leben und ihre Karriere zurück. Was hat sie in all den Jahrzehnten geprägt? Was treibt sie bis heute an? Und welche Werte sind ihr besonders wichtig? Ein Gespräch über große Rollen, persönliche Überzeugungen und ein Leben im Rampenlicht.

Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es in unserem Ticketshop.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.