AZ-Sofa 2026: Mit Dominik Krause

Vom Zweiten Bürgermeister zum Rathauschef: Dominik Krause hat bei der Kommunalwahl für eine Überraschung gesorgt. Was Münchens erster grüner Oberbürgermeister mit der Stadt vorhat und was sich tatsächlich ändern wird, darüber spricht er am 17. November auf dem AZ-Sofa. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Auf der roten Couch nimmt Dominik Krause – am 17. November 2025 im Deutschen Theater.

Damit hatten bis kurz vor der Wahl nur die wenigsten gerechnet: Dominik Krause hat Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) geschlagen und ist mit gerade einmal 35 Jahren Münchens erster grüner Oberbürgermeister geworden. Nach 42 Jahren SPD an der Rathausspitze beginnt damit eine neue Ära in der Stadtpolitik. Doch wie viel grüner wird München unter Krause tatsächlich?

Im Wahlkampf hat er viele Versprechen gemacht. Jetzt muss er zeigen, was davon auch umgesetzt werden kann. Gerade angesichts des massiven Sparzwangs im Rathaus dürfte das nicht einfach werden. Wo will Krause neue Schwerpunkte setzen? Was macht er anders als sein Vorgänger? Und wo muss er angesichts der klammen Stadtkasse Abstriche machen?

Die AZ-Redakteure Adrian Prechtel und Christina Hertel beleuchten im Gespräch mit Münchens neuem Oberbürgermeister dessen Pläne für die Stadt – und fragen nach, wie viel vom versprochenen Aufbruch tatsächlich bei den Münchnern ankommen wird.

Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es in unserem Ticketshop.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.