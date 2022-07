Traumziel in Ligurien: Von La Spezia mit dem Zug nach Cinque Terre

Die "Cinque Terre" - die traumhaften fünf Dörfer an der ligurischen Ostküste sind nur einen Katzensprung von La Spezia entfernt. Wir genießen Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore.

In Vernazza, dem vielleicht schönsten Dorf der Cinque Terre, sind die farbenfrohen Turmhäuser mosaikartig in den Felsen nach oben gebaut.

Es ist noch recht früh am Morgen aber am Hauptbahnhof von La Spezia hat sich am Info-Schalter "Cinque Terre" schon eine lange Schlange gebildet.

Riviera di Levante: Die Dörfer kleben wie Schwalbennester an den Felshängen

Doch relativ schnell ist man an der Reihe und hält schon bald das begehrte Bahnticket in die "Cinque Terre" in der Hand – die traumschönen fünf Orte an der ligurischen Ostküste, nur einen Katzensprung von La Spezia entfernt: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Die Dörfer entlang der steil abfallenden Küste der Riviera di Levante kleben wie Schwalbennester an den steilen Felshängen.

Wanderweg "Via dell'Amore" gesperrt: Also geht es mit dem Zug weiter

Einmal im Zug geht es sehr schnell, in gerade mal acht Minuten erreicht man schon den östlichsten Ort der Cinque Terre: Riomaggiore. Vom Bahnhof führt ein steiler Weg zum malerischen Hafen hinunter, an den sich Läden, Cafés und Restaurants dicht aneinanderschmiegen.

Der Bahnhof von La Spezia: Hier beginnt die einzigartige Reise. © Ursula Angelika Küffner

Unten angekommen hat man einen wunderbaren Blick auf die dicht nebeneinanderstehenden Turmhäuser in unterschiedlichen Pastelltönen. Der märchenhafte Wanderweg "Via dell'Amore" von Riomaggiore nach Manarola ist wegen eines Erdrutsches momentan gesperrt, und so geht es mit dem Zug weiter.

In nicht einmal fünf Minuten hat man schon den nächsten Ort, Manarola, erreicht. Das pittoreske Dörfchen mit seinen pastellfarbenen Häusern, kleinen Gässchen und idyllischem Hafen ist einer der schönsten Orte von Cinque Terre. An dem Hauptweg nach unten sind die Fischerboote geparkt, für die es keinen Platz an der steilen Felsküste gibt. Das Meer ist hier glasklar, und einige schöne Badestellen laden zu einem erfrischenden Bad im Meer ein.

Corniglia: Fantastische Sicht aufs tiefblaue Meer

Und weiter geht es mit dem Zug nach Corniglia. Kaum aus dem Zug ausgestiegen, bietet sich schon eine atemberaubende Aussicht über das tiefblaue Meer, denn der Ort thront stolz auf einem Felsen über 100 Meter über dem Meer inmitten von saftig grünen Terrassenfeldern mit Wein und Olivenanbau, aber auch Gemüse wird hier gezüchtet.

Manarola ist einer der schönsten Orte von Cinque Terre. © Ursula Angelika Küffner

Hier wird der süffige weiße Wein angebaut - und hier beginnt eine der schönsten Wanderrouten der Cinque Terre nach Vernazza.

Der Wanderweg ist ein Teilstück vom "Sentiero Azzurro", einer malerischen Wanderstrecke im Nationalpark. Die knapp vier Kilometer lange - kostenpflichtige - Strecke mittleren Schwierigkeitsgrades ist auch für ungeübte Wanderer mit gutem Schuhwerk zu bewältigen. Immer wieder wird man hier durch paradiesische Ausblicke auf das Ligurische Meer belohnt.

Vernazza: Über allem thront die Doria-Burg

Und schließlich ist man da: in Vernazza, in vielleicht dem schönsten Dorf der Cinque Terre. Mosaikartig sind die farbenfrohen Turmhäuser in den Felsen nach oben gebaut. Über all dem thront stolz die Doria-Burg auf einem Felsvorsprung mit gigantischer Aussicht auf das offene Meer.

Von oben führen steile Treppen nach unten zu einer typisch ligurischen Piazza direkt am Meer. Hier gibt es sogar einen Minisandstrand und somit die Möglichkeit, sich bei einem erfrischenden Bad etwas abzukühlen. Jetzt fehlt nur noch ein Ort, Monterosso al Mare, für das komplette Cinque-Terre-Erlebnis.

Riomaggiore: Vom Bahnhof führt ein steiler Weg zum malerischen Hafen hinunter. © Ursula Angelika Küffner

Von Vernazza gibt es noch einmal einen romantischen Wanderweg, oder man nimmt einfach den Zug. Das nördlichste Dorf wird von einem Felsvorsprung direkt am Meer in zwei Teile geteilt und kann mit einem Sandstrand und einem Parkplatz aufwarten.

Hier kann man sich direkt am Meer in einem Restaurant ligurische Fischspezialitäten servieren lassen und mit einem Aperol Spritz den Tag ausklingen lassen.

Cinque Terre: Das sollten Sie unbedingt wissen