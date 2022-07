Sommer, Sonne, Wasser: 5 Ausflugstipps in Bayern

Wenn bei über 30 Grad selbst die Klimaanlage streikt, hilft nur noch eins: raus ans Wasser! Für die ideale Abkühlung hat Bayerns Bestes fünf Ausflugstipps in Bayern parat.

Einer der schönsten Seen in Bayern ist zweifelsfrei der Eibsee. Ein Bild aus dem Buch "SUP-Guide: Bayerisches Voralpenland" von Anja & Andy Klotz.

Stehpaddeln am Fuße der Zugspitze

Bei der SUP-Tour handelt es sich um eine etwa sieben Kilometer lange Umrundung des Eibsees. Kristallklares Wasser, malerisches Bergpanorama und kulinarisch darf dabei natürlich auch die anschließende Einkehr im Eibsee-Pavillon nicht fehlen.

Im Paddelboot nach Bamberg

Von 9 bis 18 Uhr dürfen Paddler den Oberlauf des Mains befahren, die Nacht gehört den Tieren. © Frankentourismus

Auf dem renaturierten Main zwischen Unnersdorf und Main-Donau-Kanal hat man gut 40 Kilometer freie Fahrt durch das fränkische Fluss- und Seenland – ganz ohne Hindernisse. Wer diese Tour nach Bamberg machen möchte, sollte zwei Tage einplanen.

Der Gaisweiher im Oberpfälzer Wald

Wer Naturseen zum Schwimmen bevorzugt, für den könnte die Freizeitanlage Gaisweiher in Flossenbürg ideal sein. © Bremm

Wer die Ruhe und Abgeschiedenheit der Natur dem Schwimmbad vorzieht, für den könnte der Gaisweiher im Oberpfälzer Wald genau das Richtige sein. Bayerns Bestes-Autorin Marion Bremm hat sich bei gerade mal 18 Grad Wassertemperatur in den Großen Gaisweiher gewagt und schildert ihre Erfahrungen auf ihrer Strecke von fünf Kilometern.

Durch das Oberpfälzer Seenland

Einfach mal vom Rad absteigen und eine Pause am Murner See machen © Thomas Kujat

Wer Wasser lieber anschaut, als hineinzuspringen, der findet in Bayern zahlreiche Radwege an reizvollen Seen. Der Vier-Seen-Rundweg zum Beispiel führt auf 32 Kilometern durch das Oberpfälzer Seenland im Landkreis Schwandorf.

Durch die Schwarzachklamm

Rund elf Kilometer ist Bayerns Bestes-Autor Chris Sternitzke durch die Schwarzachklamm gewandert © Sternitzke

Grün schimmernde Moose, die Burgsandsteinfelsen bevölkern. Farne, die in den Weg hineinragen und Lianen, die sich die Felsen herunterschwingen: Wer in der Schwarzachklamm unterwegs ist, könnte stellenweise meinen, er befände sich im Urwald und nicht an der südlichen Grenze des Lorenzer Reichswaldes unweit von Nürnberg. Bayerns Bestes-Autor Chris Sternitzke hat sich auf die rund elf Kilometer lange Wanderung begeben.

