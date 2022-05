Lido – wo die Venezianer Urlaub machen

"Lido on Bike": Mit dem Fahrrad unterwegs am Lido.

Mit einem fröhlichen Lachen begrüßt Francisco die Besucher, die sich im Fahrradverleih direkt an der Lido-Vaporetto-Anlegestelle einfinden. Bei "Lido on Bike" sind sie genau richtig, denn hier gibt es einen fahrbaren Untersatz, um Lido zu erkunden, die Strandinsel in der Lagune von Venedig.

An "Lido on Bike" kommt kein Besucher vorbei

Francisco, der für seine Freunde Sabrina und Stefano arbeitet, ist eine absolute Bereicherung für das Geschäft, denn mit seiner fröhlichen Art lässt er keinen potenziellen Mieter wieder ohne Fahrrad aus dem Laden.

Mit dem Fahrrad fährt man immer wieder auch an kleinen Ortschaften vorbei. © Ursula Angelika Küffner

Links herum und immer geradeaus, das ist seine Wegbeschreibung für die Gäste, die Lido mit dem Fahrrad erkunden wollen. Für die genauere Orientierung hat Chefin Sabrina aber noch eine Karte der Insel parat.

Also, los geht´s. Zunächst durchquert man mal die ganze Insel. Die Strecke von nicht mal einem Kilometer ist schnell zurückgelegt und weiter geht es, direkt am Lido (Strand) entlang. Zunächst führt der Weg an den gepflegten kostenpflichtigen Stränden vorbei.

Die gepflegten Strände am Lido. © Ursula Angelika Küffner

Hier warten die akkurat aneinander gereihten Liegestühle auf die ersten Besucher. Auch die Venezianer verbringen hier gerne ihren Urlaub oder das Wochenende mit den Kindern.

Naturschutzgebiet von Alberoni ist nahezu menschenleer

Weiter Richtung Süden radelt man direkt auf einem kleinen Fuß- und Radweg über holpernde Platten an den "wilden Stränden" entlang. Bald trifft der Besucher keinen Menschen mehr und erreicht dann endlich das Naturschutzgebiet von Alberoni.

Nach einer kurzen Verschnaufpause oder auch einem längeren Badeaufenthalt geht es zurück nach Malamocco und wieder quer durch die Insel, bis zur Lagune. Dort angekommen, genießt man einen atemberaubenden Ausblick auf Venedig, die Perle der Lagune.

Von Malamocco führt der Weg erneut nach Alberoni bis ans Ende der Insel Lido. Dort setzen die Boote auf die Nachbarinsel Pellestrina über.

Wer noch Puste hat, kann mit dem Fahrrad übersetzen und die Insel Pellestrina komplett durchqueren, bis zum Fährhafen nach Chioggia auf dem Festland. Für alle anderen geht es direkt an der Lagune zum Hauptort Lido zurück, zu Francisco und Sabrina.

Lido die Venezia lockt jährlich Prominenz zu den Filmfestspielen

Hier kann man sich in einem der Cafés direkt am Wasser von den Anstrengungen der Tour erholen und von den Filmfestspielen träumen, die jedes Jahr in Venedig auf dem Lido stattfinden und dann internationale Prominenz Lido di Venezia aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Allgemeine Informationen über den Lido: