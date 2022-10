Barcelona – Lebensfreude pur unter spanischer Sonne

Von fröhlichen Menschen und farbenfrohen Gebäuden: Eine Reportage der Reisejournalistin Ursula Angelika Küffner.

Der Taxifahrer ist extrem gut gelaunt. Santosh lebt seit 30 Jahren in Barcelona und er liebt diese Stadt. Wie es den Gästen hier gefällt, will er wissen, und ob sie wiederkommen werden. Dann gerät er ins Schwärmen, denn für ihn steht fest: Barcelona ist die schönste Stadt der Welt.

Kunst , Kultur und vieles Meer

Barcelona, die Hauptstadt der spanischen Region Katalonien, ist eine Stadt voller Lebensfreude mit fröhlichen Menschen und so bunt wie Joan Mirós Gemälde und Antoni Gaudís Mosaike. Kaufhäuser, Stores und Shops aller bekannter Label, weltberühmte Museen, außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, abwechslungsreiches Nightlife, breiter heller Sandstrand – es ist einfach für jeden Geschmack etwas dabei. In dieser Stadt muss sich niemand langweilen. Hier spielt sich das Leben am Tag und in der Nacht auf der Straße ab, denn Barcelona ist eine Stadt, die nie schläft.

Straßenmusik und Schaufensterflanieren

Der Lieblingsort von Santosh ist die La Rambla, die Flaniermeile der Stadt, die sich vom Hafen bis zum Plaça Catalunya zieht. In dieser Straße ist immer etwas los: Straßenmusiker sorgen für Unterhaltung, Kinder stehen an den Eisständen an und die älteren Einwohner der Stadt holen sich an den Kiosken ihren Lesestoff, lassen sich dann auf den Bänken am Rande nieder und beobachten das bunte Treiben.

Von dort aus bummelt der Spanier mit indischen Wurzeln gerne über die Plaça Catalunya in den Passeig de Gràcia, wo sich ein Luxuslabel an das nächste reiht. Alle Nobelmarken sind hier vertreten: Gucci, Prada, Louis Vuitton, Burberry und so weiter. Obwohl die Shops seine Gehaltsklasse übersteigen, schaut er doch oft und gerne in deren Schaufenster.

Die Sagrada Familia: Ein unvollendetes Meisterwerk

Besonders fasziniert ist Santosh von der Casa Batlló, das zweifellos eines der ungewöhnlichsten und buntesten Gebäude von Barcelona ist. Antoni Gaudí höchstpersönlich renovierte das Gebäude im Auftrag des Besitzers. Die farbenfrohe Fassade des Hauses mit Türmchen erinnert an ein Märchenschloss und passt perfekt in diese wunderbar verrückte Stadt.

Überhaupt: Auf Kunst von Antoni Gaudí trifft man in Barcelona überall. Eines seiner faszinierendsten Bauwerke überhaupt ist die Sagrada Familia. Der Sühnetempel der Heiligen Familie, eine gigantische Kirche mit dem Erscheinungsbild von einem überdimensionalen Zauberschloss hat den Ehrgeiz, einmal die höchste Kirche der Welt zu sein. Noch dauert der Bau von Gaudís Meisterwerk bis heute an. Das Ziel der Fertigstellung zum 100. Todestag des Baumeisters wird vermutlich nicht eingehalten werden können.

Eines der faszinierendsten Bauwerke von Antoni Gaudí: Die Sagrada Familia. © Ursula Angelika Küffner

Die Mosaik-Terrasse: ein Ausblick über ganz Barcelona

Ein anderer Lieblingsplatz von Santosh ist der Park Güell. Der bekannte Stadtpark am Rande von Barcelona ist ein Besuchermagnet. Bei heißem Sommerwetter ist es ein Genuss durch den schattigen Park zu schlendern und die berühmte Mosaik-Terrasse bietet einen atemberaubenden Ausblick über die ganze Stadt bis zum Meer. Den Platz auf der Terrasse muss man sich allerdings „erkämpfen“, denn dieser Ort im Park Güell ist ganz besonders beliebt. Belohnt wird man dann jedoch mit einem tollen Erinnerungsfoto.

Die berühmte Mosaik-Terrasse. © Ursula Angelika Küffner



Das Picasso-Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Man findet es im Zentrum von Barcelona im Viertel La Ribera in einem wunderschönen alten Palast. Mehr als 4.000 Werke, aus denen die ständige Sammlung besteht, kann man hier bestaunen. Picasso selbst hatte eine besondere Verbindung zu der spanischen Küstenstadt, als Jugendlicher zog er mit seiner Familie hierher und besuchte dort eine renommierte Kunstakademie. In den angenehm klimatisierten Ausstellungsräumen kann man in Ruhe die genialen Werke dieser beeindruckenden Sammlung auf sich wirken lassen.

Die Seele baumeln lassen an 4 km feinstem Sandstrand

Auch ein Strandbesuch darf bei einem Barcelona-Besuch auf keinen Fall fehlen. Welche Metropole kann schon mit 4 km feinstem Sandstrand aufwarten. Einen Picknick-Korb gepackt und los geht es: Der Barceloneta-Strand ist zentral und fußläufig von der Innenstadt aus einfach zu erreichen. Hier tankt man neue Kraft für die nächsten Sightseeing-Abenteuer in dieser wunderbaren Stadt, lässt die Seele baumeln, stürzt sich in die erfrischenden Fluten des Mittelmeers und träumt einfach nur in den Tag hinein.

Allgemeine Informationen zu Barcelona:

Lage: am Mittelmeer etwa 120 km südlich der Pyrenäen und der Grenze zu Frankreich.

Flug z. B. direkt ab Nürnberg, etwa 2 Stunden 10 Minuten

Reisezeit: ganzjährig, von Mai bis Oktober auch für den Stadt-Badeurlaub geeignet

Hauptstadt von Katalonien und nach Madrid die zweitgrößte Stadt Spaniens

Einwohner im Stadtgebiet von Barcelona: etwa 1,63 Millionen

Souvenirs: Barcelona ist ein Shopping-Paradies, hier gibt es einfach alles.

Tipp: im Museumsshop vom Picasso-Museum und Miro-Museum gibt es tolle Drucke und andere Souvenirs

Sights: Sagrada Familia, Park Güell, Picasso-Museum, Miro-Museum, Katalonisches Nationalmuseum, Stadtstrand

Unterkunft: Olivia Plaza, direkt an der Pl. de Catalunya – tolles Hotel – super Lage – komfortable Ausstattung – sehr gutes Frühstück