Goldener Herbst 5=4 am Naturwunder Donauschlinge

Das Vier Sterne Riverresort Donauschlinge begeistert preisbewusste Genießer. Seine Donau.ALLinclusive.Leistungen sind derart umfassend, dass Gäste aus dem Vollen schöpfen können, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

03. Oktober 2022 - 07:17 Uhr

Wellness im Donau-Spa mit Indoor-Pool, ein Wander- oder Bikeurlaub, Familienzeit – welches Bedürfnis auch immer gerade am größten ist – Herbsttage im Riverresort Donauschlinge sind höchst erfreulich.

Den ganzen Tag schlemmen ist ebenso im Zimmerpreis inbegriffen wie ein abwechslungsreiches Aktivprogramm. Kulinarisch sind Genießer vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über einen Mittagssnack sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis hin zum Vier-Gänge-Buffet am Abend mit Softdrinks, Bier und Hauswein rundum versorgt. Von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr gibt es 20 Prozent Ermäßigung auf . So ist auch das individuelle Beauty- und Gesundheitsprogramm leistbar.

Die Donau schafft es als einziger Fluss der Welt, eine kraftvolle 180 Grad Drehung zu vollziehen. Dieses atemberaubende Wasser-Naturschauspiel bildet die Kulisse für erholsame Tage. Die Wanderschuhe müssen mit, Bikes gibt es gern auch vor Ort "all inclusive" zu leihen. Beim Wandern am aussichtsreichen Donausteig oder bei Radtouren am Donauradweg genießen Aktive die schöne Herbstnatur direkt vor der Hoteltür.

Juniorsuite Danubius. © Riverresort Donauschlinge

Für Mountainbiker eröffnet sich das größte zusammenhängende Mountainbike Gebiet Europas. Hotelchef Marc ist leidenschaftlicher Mountainbiker und als geprüfter Mountainbike-Guide begleitet er auch Touren. Auf dem großen Hotelgelände sind die Kids munter beim Spielen und Toben unterwegs. Der große Abenteuerspielplatz mit Flying Fox, Rutschen, Klettermöglichkeiten und einer Sandkiste ist ein echter "place to be" für kleine Bewegungskünstler und Sandburgen-Bauer.

Was wäre ein Herbst ohne "Heiße Schokolade"? Die Gastgeber des Riverresort Donauschlinge sorgen auch im " " in Engelhartszell für Genussmomente. Gäste tauchen dort in eine einmalige Mischung aus kultureller Inspiration, einzigartigen Kunstwerken, kulinarischen Feinheiten und gepflegter Kaffeehauskultur ein. Wer im Riverresort Donauschlinge wohnt, der kann einen Besuch des neuen Schütz Art Café wunderbar mit einem Radtrip an der Donau, einem Ausflug mit der Zille oder einer Schifffahrt verbinden.

Ein Tapetenwechsel im Riverresort Donauschlinge wird in jedem Fall bunt. Zu den Angebotstagen " " gibt es eine Nacht geschenkt.