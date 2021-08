Welches Futter ist das Richtige für Ihre Katze?

Katzenbesitzer möchten nur das beste Futter füttern. Doch manchmal ist es gar nicht so einfach, dieses zu finden. Wir haben ein paar hilfreiche Tipps zusammengestellt.

30. August 2021 - 10:31 Uhr

Manche Katzen sind in Sachen Fütterung sehr einfach zufriedenzustellen, andere Katzen sind sehr wählerisch und brauchen viel Abwechslung. Ist die Katze bei der Wahl ihres Futters sehr anspruchsvoll, können viele Besitzer verzweifeln. Auf der einen Seite soll es natürlich hervorragend schmecken, auf der anderen Seite möchte der Katzenbesitzer nur die beste Qualität füttern und seiner Katze eine ausgewogene und vor allem gesunde Ernährung bieten. Das Futter sollte den sie mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgen und auf die Ansprüche in der jeweiligen Lebensphase angepasst sein. Positiv ist, wenn es weder Zucker noch Soja oder künstliche Farb- und Konservierungsstoffe enthält. bietet mit den Marken und eine große Auswahl verschiedenster Varietäten und Zubereitungen an.

Da schlägt jede Katze zu: fleischig-frisches Carny

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Katzen sind von Natur aus Fleischfresser. Sie sind sehr wählerisch und lassen sich in puncto Qualität nicht täuschen. überzeugt durch den hohen Fleischanteil und 100 % frische, fleischliche Zutaten. Große Vielfalt für viele Geschmäcker und das ganz ohne Getreide, künstliche Farb- und Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Soja und Zucker. In jeder Lebensphase versorgt es die Katzen mit allen lebenswichtigen Nährstoffen. Natürlich, unverfälscht und fleischig-frisch, wie Katzen es lieben. Mit CARNY Single Protein gibt es für Katzen, die einen ganz besonderen Anspruch an die tierischen Eiweiße stellen, drei Sorten, in denen ausschließlich Zutaten einer Tierart enthalten sind.

Neuheit: Carny Cat Drink

Neu: Seit dem Sommer dieses Jahres gibt es mit dem oder ein köstliches Katzengetränk. Es bietet dank feinster Fleisch- oder Fischstreifen einen für Katzen unvergleichlichen Genuss. Der Cat Drink animiert jederzeit zur zusätzlichen Flüssigkeitsaufnahme – morgens, abends und zwischendurch.

Für die Liebsten nur Vom Feinsten

bietet eine große Vielfalt für Katzen-Gourmets: viele Sorten, feinste Rezepturen mit unterschiedlichsten Zubereitungen und ausgewählten fleischlichen Zutaten sorgen für einen unvergleichlichen Genuss. Katzen können mit fein-stückigen Pasteten, leckeren Milch- oder Schlemmerkernen und delikaten Stückchen in Sauce verwöhnt werden.

Vom Feinsten Neuheiten

Seit dem Sommer gibt es viele Neuheiten für Katzen-Gourmets. Samtpfoten können mit zarten Stückchen in Milch-, Sahne- oder Joghurtsauce oder feinen Stückchen mit zarten Filets in Sauce verwöhnt werden. Für empfindsame Katzen gibt es das Milde Menü. Es besteht aus leicht bekömmlichen Putenfleisch, ohne Leber und Innereien. Damit bietet mit seiner großen Produktvielfalt den Katzen-Gourmets viel Abwechslung.