Münchens schönste Katze gesucht! Foto hochladen und tolle Preise von Fressnapf gewinnen

Zusammen mit den Fressnapf Märkten in und um München suchen wir Münchens schönste Katze. Schicken Sie uns Ihren besten Katzenschnappschuss und gewinnen Sie exklusive Preise für Ihren Stubentiger und sich selbst!

31. August 2021 - 05:45 Uhr

Liebe Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer, ja – wir räumen ein: Diese Anrede ist nicht ganz korrekt. Denn eigentlich ist es ja Ihre Katze oder Ihr Kater, von der oder dem SIE besessen sind. Wie könnte es sonst sein, dass Sie morgens – zumeist noch auf nüchternen Magen – zuhauf gesetzte Duftmarken aus Katzentoiletten entsorgen und sich von den vorwurfsvollen Blicken ihrer Stubentiger den Tag verderben lassen, weil das dargebotene Futter grundsätzlich nicht deren Geschmack entspricht. Auch das „Rein-raus – ja, nein, vielleicht – Spiel“ haben Sie bereits als Morgengymnastik mit Wiederholungen im zweistelligen Bereich absolviert: Ihre Katze sitzt auf der Schwelle zur Balkon- oder Terrassentür und zeigt an, dass sie in ihrer Unschlüssigkeit, in welche Richtung sie sich bewegen könnte, einer Entscheidungshilfe bedarf. Ganz gleich, wie diese Ihrerseits ausfällt: Sie werden sowohl in der einen wie auch in der anderen Richtung falsch liegen und die Türe wieder öffnen müssen. Jeden Tag, im Viertelstundentakt. Und wenn Sie dann in einer kleinen Verschnaufpause da sitzen und sich überlegen, warum Sie das alles tun, stellen Sie bei – natürlich völlig objektiver! – Betrachtung Ihrer Samtpfote fest, dass diese einfach die schönste Katze der Welt ist. Oder wenigstens Münchens. Und genau da kommt die Abendzeitung ins Spiel: Nach dem Motto: „Miau, mia san Miau! Die Abendzeitung sucht Münchens schönste Katze!“.

Kein Bild ist für die Katz

Ganz gleich, ob Ihre Katze oder Ihr Kater dick oder dünn, getigert oder unifarben, lang- oder kurzhaarig, fotogen oder eher so mittelscharf ist: Auf die Ausstrahlung kommt es an, die auf dem Foto rüber kommt! Eine prominente Jury aus ausgewiesenen Experten für Katzen jeder Couleur wird am Ende des Wettbewerbs aus den Top-Ten die fünf Gewinner-Miezen wählen.

Und die dürfen sich dann – zusammen mit ihren Dosenöffnern – auf tolle Preise von Fressnapf freuen:

1. Preis: Gutscheine von Fressnapf im Wert von 250 Euro sowie ein Kratzbaum ENNO von More im Wert von 299 Euro.

Auch die Plätze 2-5 gehen nicht leer aus, hier stellt Fressnapf Sachpreise für Ihren Stubentiger zur Verfügung.

Ein paar Katzensprünge entfernt

Bis zum Finale ist es aber noch ein bisschen hin. Bis dahin brauchen wir erst einmal ein Foto Ihrer Katze: Das können Sie gleich hier hochladen. Bitte beachten Sie, dass unnatürlich gestellte Fotos, auf denen Katzen in irgendeiner Form „dekoriert“ oder in andere missliche Lagen gebracht wurden, nicht berücksichtigt werden! Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt kostenlos. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Einsendeschluss ist der 5. Oktober 2021 18:00 Uhr. Von allen bis dahin eingegangenen Einsendungen nominiert die AZ-Jury 30 Katzenfotos. Aus diesen 30 Fotos werden per Online-Abstimmung durch Sie, liebe AZ-Leserinnen und AZ-Leser, dann vom 12. – 26.10.2021 die Top Ten ermittelt. Daraus kürt eine prominente Jury schließlich die fünf Gewinner-Katzen.

Die Pfoten sind gedrückt!

Die Abendzeitung wünscht viel Glück und bedankt sich bei Fressnapf für das Sponsoring der Preise sowie die wertvollen Tipps für Katzenbesitzer, die Sie ab sofort jeden Dienstag hier und auf der Tierseite in der Abendzeitung lesen können: Von der richtigen Ernährung bis zum sinnvollen Spielzeug.

Fressnapf bietet auch besondere Services für Ihr Haustier – nicht nur für Katzenbesitzer: Mit einer Anmeldung im Welpen und Kittenclub (bis 12 Monate) etwa unterstützt Fressnapf Sie mit allem, was Sie für das aufregende erste Jahr mit Ihrem neuen Haustier brauchen. Mit Willkommensgeschenk, Ratschlägen und vielem mehr. Beste Beratung erhalten Sie jederzeit auch in Ihrem Fressnapf-Markt in und um München – und weil immer einer davon in Ihrer Nähe ist, sind Sie mit Ihren Fragen nie allein: Fressnapf hat die Antworten – und alles, „Was Tiere lieben“!