Münchens schönste Katze gesucht: Die Preise

Zusammen mit den Fressnapf Märkten in und um München suchen wir Münchens schönste Katze. Schicken Sie uns Ihren besten Katzenschnappschuss und gewinnen Sie einen dieser exklusiven Preise.

31. August 2021 - 05:55 Uhr

1. Platz: Kratzbaum und Fressnapf Gutscheine im Wert von 250 Euro

Münchens schönste Katze gewinnt einen hochwertigen Kratzbaum ENNO von More im Wert von 299 Euro sowie Fressnapf Gutscheine im Wert von 250 Euro.

1. Preis: MORE FOR Kratzbaum Enno © Fressnapf

Der MORE FOR Enno ist ein hochwertiger, stabiler Kratzbaum, der Ihren Liebling zum Klettern, Kratzen und Ausruhen einlädt.

Die zwei weichen gepolsterten, bequemen und extra großen Liegeflächen bieten einen hohen Liegekomfort. Dank der stufenartigen Konstruktion des Kratzbaumes wird der Eintritt in die Höhle erleichtert – geeignet für ältere Katzen. Die extra dicken Kratzsäulen (Ø 20cm) bieten unbegrenzten Kratzspaß. Der Kratzbaum ist für große und schwere Katzen geeignet, wie auch für Haushalte mit mehreren Katzen. Der enthaltene Plüschball dient zur Befriedigung des Spieltriebs Ihrer Katze. Die extra dicke, und stabile Bodenplatte, sowie die Anti-Rutsch-Füße bieten einen festen Stand auch auf glatten Böden. Um Sie beim Aufbau bestmöglich zu unterstützen wird der Kratzbaum mit Werkzeug und Aufbauanleitung geliefert.

2. Platz: Liegeplatz, Racer Mouse und Überraschungspaket

© Fressnapf

© Fressnapf

Die zweitplatzierte Katze erhält einen Liegeplatz MORE Glamour in der Farbe grau im Wert von 54,99 Euro sowie eine MORE Mouse Racer, welche über das Smartphone steuerbar ist, im Wert von 29,99 Euro und ein Überraschungspaket im Wert von 35 Euro.

Platz 3: Höhle und Überraschungspaket

© Fressnapf

Platz drei erhält eine AniOne Höhle Leo im Wert von 49,99 Euro und ein Überraschungspaket im Wert von 30 Euro.

Platz 4 und 5: Rascheltunnel und Überraschungspaket

© Fressnapf

Die Plätze vier und fünf bekommen jeweils einen MORE Selection Rascheltunnel in der Farbe rosa im Wert von 19,99 Euro und ein Überraschungspaket im Wert von 30 Euro.