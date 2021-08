Hier finden Sie alle Fressnapf Märkte in und um München

Fressnapf 20 Fressnapf in Aschheim bietet Ihnen eine sehr gute Auswahl an Artikeln rund um Ihren vierbeinigen, geschuppten oder gefiederten Liebling. Mit ausreichend Parkmöglichkeiten in direktem Umfeld zu einem großen Drogeriemarkt so wie zu mehreren Lebensmitteldiscountern und Fachmärkten finden sie alles was sie für ein harmonisches Zusammenleben mit Ihrem Haustier benötigen. Eine große Auswahl an Liegeplätzen und Spielzeugen runden das große Sortiment ab. Gerne unterstützen wir sie indem wir Ihre Einkäufe zu Ihrem PKW bringen – sollte etwas nicht vorrätig sein kümmert sich das engagierte Team um eine schnelle Lösung.