Enthüllungsjournalist kritisiert Fehler im Wirecard-Skandal

Der Enthüllungsjournalist Dan McCrum hat den Umgang mit Berichten über den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard kritisiert. "Seit dem Kollaps von Wirecard hat Deutschland das ganze sehr ernst genommen", sagte McCrum bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Berlin. Es wäre aber besser gewesen, wenn seine Recherchen für die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" schon zuvor ernster genommen worden wären.

05. November 2020 - 18:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Dan McCrum blickt in die Kamera. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild