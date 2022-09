Leoncino 500 Trail: Der kleine Löwe zeigt die Krallen

Unterm Strich ist die Halbliter-Spaßmaschine eine Empfehlung wert: Sie wirkt solide, ist flott, gut ausgestattet und kostet nicht die Welt.

München - Mit der Leoncino 500 Trail hat Benelli eine dezent Offroad-orientierte Version der bekannten Halbliter-Maschine aufgelegt.

Ein echtes Spaßgerät ist das geworden, kräftig, munter, inspirierend. Wir haben das Produkt der italienischen Traditionsmarke unter chinesischer Führung ausführlich ausprobiert - von der Autobahn bis zur Schotterpiste.

Das kleine Schild vor dem klar anzeigenden Digital-Display nimmt viel Winddruck von Kopf und Oberkörper des Fahrers. © Rudolf Huber

Zur Orientierung für Interessierte gleich zum Start: Die Pilotin oder der Pilot thront auf der 500 Cross in einer Höhe von knapp 86 Zentimetern. Das bedeutet: Menschen mit kurzen Beinen tun sich beim Anhalten schwer, mit beiden Füßen stabilen Halt zu finden.

Leoncino 500 Trail: Erfreulich flache Drehmomentkurve

Aber schließlich ist der "kleine Löwe" (Leoncino) ja auch ein Crossover-Gerät, das mit 18,5 Zentimetern Bodenfreiheit durchaus auch mal ins Gelände flitzen kann. Die Speichenräder mit 19 Zoll vorne und 17 Zoll hinten samt der Metzeler Tourance-Pneus machen das durchaus möglich, ohne auf Asphalt irgendwelche Schwächen zu zeigen.

Keine Anzeichen von Schwäche gibt es auch beim Motor, einem Vier-Ventil-Reihenzweizylinder. Der bringt es auf eine Leistung von 35 kW/47,6 PS bei 8.500 U/min, die Drehmomentkurve, die sich bis auf 46 Nm bei 4.600 U/min aufschwingt, verläuft erfreulich flach.

Leoncino 500 Trail: Ordentliche Schräglage ist drin

Bedeutet in der Praxis: Die 500 Cross hängt überaus willig am Gas und zieht auch im sechsten Gang ab etwa 2.000 U/min schon beeindruckend kräftig durch. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern spart auch jede Menge Schaltarbeit. Losstarten, bis zum Sechsten hochschalten – und das war's dann meistens schon. Der Sound - kräftig, aber nicht nervig, passt zu dieser Art der Leistungsentfaltung.

Und weil sich Benelli bei der Cross-Leoncino den Hauptständer gespart hat, sind auch ordentliche Schräglagen drin. Wie viele Sekunden die Trail auf 100 Sachen braucht und wie schnell sie letztlich ist, darüber hüllt sich Benelli in Schweigen. Gefühlt geht es jedenfalls ziemlich fix voran und der Tacho zeigt beim Autobahn-Ausritt um die 160 Sachen an – das sollte reichen.

Leoncino 500 Trail: Gemütliches bis engagiertes Cruisen bereitet Freude

Als überraschend effektiv zeigt sich dabei das kleine Schild vor dem klar anzeigenden Digital-Display: Das nimmt so viel Winddruck von Kopf und Oberkörper des Fahrers, dass dieses Tempo - wenn es denn unbedingt sein muss - durchaus auch länger auszuhalten ist.

Viel mehr Freude bereitet aber auf jeden Fall das gemütliche bis engagierte Cruisen mit dem Italo-Crossover. Man sitzt entspannt auf der bequemen Sitzbank, die Armhaltung passt, die Bedienung gibt keinerlei Rätsel auf. So lässt es sich genussvoll über kleine und kleinste Landstraßen schwingen.

Leoncino 500 Trail: Ab 6.199 Euro zu haben

Und das recht lange. Denn angesichts des Testverbrauchs von rund 4,5 Liter Super pro 100 Kilometer reicht eine Tankfüllung knapp 300 Kilometer. Dann muss die Pilotin oder der Pilot sowieso mal eine Pause einlegen.

Das Design der Leoncino 500 Cross kann man schlicht als gelungen bezeichnen, es kombiniert geschickt Retro-Elemente mit modernen Zutaten.

Unterm Strich ist die Halbliter-Maschine eindeutig eine Empfehlung wert: Sie wirkt solide, ist flott, gut ausgestattet und kostet nicht die Welt: 6.199 Euro plus Überführungskosten verlangt die Benelli GmbH und Co. KG mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz für das dynamische Gefährt.