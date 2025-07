Newsblog zum Fanfest des TSV 1860: Trotz Investoren-Wirbel – Ausgelassene Stimmung, Heimtrikot vorgestellt

"Schön, euch alle zu sehen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz zufrieden sein dürfte, weil die Ergebnisse gut ausschauen. Ich glaube, wir haben jetzt ein Gegentor kassiert in den ganzen Vorbereitungsspielen. Ich nehme ganz viele tolle Momente wahr", so die ersten Worte von Werner auf dem Fanfest. "Ich sehe, dass die Mannschaft gut zusammenwächst. Ich sehe, dass das Spiel mit Ball richtig gut ist. Ich nehme ganz viele gute Momente jetzt auch mit außerhalb vom Platz. Aber wir haben noch nichts erreicht. Wir sind alle total hungrig. Die Mannschaft ist brutal hungrig, so nehme ich es ja auch wahr. Und deswegen glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber da muss man natürlich jetzt noch richtig arbeiten."