Testspiel-Liveticker: FC Vaduz gegen TSV 1860 München – Löwen-Sieg nach Investor-Wirbel

Während der Hasan-Hammer das Geschehen an der Grünwalder Straße bestimmt, will die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner in der Schweiz zeigen, dass man den nächsten Schritt in der Vorbereitung gemacht hat. Interessant: Ex-Löwe Niklas Lang kickt mittlerweile bei den Liechtensteinern, die in der 2 Liga der Schweiz antreten.

